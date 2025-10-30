طريقة عمل وافل البطاطس.. بمذاق لا يقاوم

وافل البطاطس من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تمتاز بمذاق شهي ولذيذ ويمكنك إعدادها في المنزل.

وقدمت الشيف ساندرا مكاري، مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل وافل البطاطس، فيما يلي…

مقادير وافل البطاطس



● 1 حبة بطاطس كبيرة مبشورة

● 1 ملعقة كبيرة دقيق ذرة

● ½ كوب جبنة شيدر لايت

● 1 بيض

● 1 ملعقة صغيرة لبنة

● كركم

● كاري

● 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

للحشو:

● لحمة مفرومة

● بصل مكرمل

● بابريكا

● فلفل أحمر

● شرائح جبنة شيدر

● خس شرائح

للصوص:

● بصل أبيض مفروم

● خيار مخلل مفروم

● كاتشب

● زبادي

● مستردة

● خل بلسميك

● عسل





طريقة تحضير وافل البطاطس



في بولة يخلط البطاطس المبشورة مع الكاري و الكركم و الملح و الفلفل الاسود ثم يضاف اللبنة و البيض ثم الدقيق الذرة و الجبنة الشيدر

ثم يطهى في وعاء مع قليل من زيت الزيتون علي نار وسط

في بولة تخلط اللحمة و الملح و الفلفل الأسود و تطهى

للصوص يخلط حميع المكونات معا ثم يرص طبقات السندوتش

و يقدم ساخنا