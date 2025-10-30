قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق لبناني بشأن العدوان الإسرائيلي على قرية بليدا
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر أي مخططات لتقسيم السودان
محافظ أسيوط: الاحتفال بنصر أكتوبر يعد تجسيدا لمعنى الانتماء الحقيقي
صرح عالمي على أرض المنوفية.. مستشفى الباجور التخصصي قلب الدلتا النابض بالشفاء
السلطات الفرنسية تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس
أستاذ بـ«فنون جميلة حلوان»: مصر ثاني دولة في العالم أنتجت الرسوم المتحركة|فيديو
المدعى العام في باريس يعلن اعتقال 5 حالات جديدة على خلفية سرقة متحف اللوفر
شي جين بينج: اتفقت مع الرئيس ترامب على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة
الصحة: نظام رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات
وزير الخارجية يُشدّد على المواقف المصرية الثابتة إزاء دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه
الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية
اقتصاد

"حازم المنوفي: أسعار الألبان لا تزيد في الشتاء… والموسم يشهد توافر كميات

ولاء عبد الكريم

صرح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن ما يتم تداوله من شائعات حول زيادة أسعار الألبان في فصل الشتاء لا يتماشى مع الحقائق على أرض الواقع.

وأوضح المنوفي أن موسم الشتاء يعد من أفضل الفصول لتخزين الأجبان عالية الجودة ومنتجات الألبان، حيث يشهد السوق توافر كميات كبيرة من هذه المنتجات، ما يسهم في خفض الأسعار مقارنة بفصل الصيف.

وأضاف أن هذه الفترة تتسم بزيادة الإنتاج نتيجة للاستقرار في توفير اللبن، مما يؤدي إلى تقديم أسعار أقل وأفضل للمستهلكين.

وأكد المنوفي أن الحديث عن زيادة أسعار الألبان في الشتاء هو أمر غير صحيح، مشيراً إلى أن الأسعار تظل مستقرة أو قد تنخفض خلال هذه الفترة، نظراً لتوافر المنتجات بكميات كبيرة.

ودعا رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك جميع المستهلكين إلى الاطمئنان وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً أن الجمعية تتابع عن كثب حركة السوق لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات.

ألبان تاجر مستهلك

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

قرار جمهوري

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة

المتحف المصري الكبير

سفراء أجانب: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي فريد يتوج سلسلة إنجازات مصر

مترو الأنفاق

بعد تأخير الساعة.. مترو الأنفاق يكشف مواعيده الجديدة

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

