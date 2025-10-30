"حازم المنوفي: أسعار الألبان لا تزيد في الشتاء… والموسم يشهد توافر كميات

صرح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن ما يتم تداوله من شائعات حول زيادة أسعار الألبان في فصل الشتاء لا يتماشى مع الحقائق على أرض الواقع.

وأوضح المنوفي أن موسم الشتاء يعد من أفضل الفصول لتخزين الأجبان عالية الجودة ومنتجات الألبان، حيث يشهد السوق توافر كميات كبيرة من هذه المنتجات، ما يسهم في خفض الأسعار مقارنة بفصل الصيف.

وأضاف أن هذه الفترة تتسم بزيادة الإنتاج نتيجة للاستقرار في توفير اللبن، مما يؤدي إلى تقديم أسعار أقل وأفضل للمستهلكين.

وأكد المنوفي أن الحديث عن زيادة أسعار الألبان في الشتاء هو أمر غير صحيح، مشيراً إلى أن الأسعار تظل مستقرة أو قد تنخفض خلال هذه الفترة، نظراً لتوافر المنتجات بكميات كبيرة.

ودعا رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك جميع المستهلكين إلى الاطمئنان وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً أن الجمعية تتابع عن كثب حركة السوق لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات.