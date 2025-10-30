الصحة: زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة بنسبة 15% خلال عام واحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان إنجازات تنفيذ التوصية الرابعة الخاصة بالتنمية البشرية من توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (2024)، قبيل انطلاق النسخة الثالثة “PHDC’25”.

وتواصل الوزارة نشر تقارير تنفيذ التوصيات الـ11 تباعاً، وفق تقارير اللجنة العليا المشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان رقم 17 لعام 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التوصية تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية عبر تطوير مهارات الشباب والفتيات، ورفع جودة التعليم والتدريب، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية في المناطق ذات الاحتياج.

بالتعاون مع وزارات التعليم والعمل والتخطيط، نفذت الوزارة برامج تدريبية متخصصة في جميع المحافظات، ما رفع نسب الحاصلين على مهارات أساسية ومتقدمة إلى 78% مقارنة بـ62% في 2023.

منصات إلكترونية وفرص تدريبية لدعم الأسر

وقال “عبد الغفار” إن العمل ومبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة، بما فيها تدريب رائدات الأعمال على المهارات المالية والإدارية، أدت إلى زيادة مشاركتها الاقتصادية بنسبة 15% خلال عام واحد، كما أنشأت الوزارة منصات إلكترونية وفرصا تدريبية لدعم الأسر في اتخاذ قرارات مستنيرة بمجالات التعليم والصحة والتوظيف.

وأشار إلى إطلاق برامج ميدانية لتمكين الفتيات والمراهقات، تشمل التوعية بحقوقهن التعليمية والصحية، بمشاركة المجتمع المدني ورجال الدين، مع التركيز على المناطق الحمراء لتقليل الفجوات التنموية، حيث طورت الوزارة 41 منطقة حمراء عبر إنشاء مراكز رعاية أولية مجهزة، وبرامج توعية بالصحة الإنجابية وتنمية الأسرة، مع تدريب العاملين على المشورة المتكاملة.

وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة لربط الخدمات الصحية بالتمكين الاقتصادي، وتدريب أكثر من 1,200 رائدة ريفية في 6 محافظات ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية، بالتعاون مع الأوقاف والأزهر والكنيسة لتوعية رجال الدين بقضايا الصحة الإنجابية وحقوق المرأة.

وأكد أن هذه المبادرات رفعت رضا المستفيدين عن الخدمات إلى 87%، وسهولة الوصول إليها إلى 90%، مع انخفاض فجوات التعليم والتوظيف.

وستواصل الوزارة إصدار تقارير دورية لاستدامة التحسن في مؤشرات التنمية البشرية، لتحقيق تأثير مباشر على جودة حياة الأسر المصرية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.