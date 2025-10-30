قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
محافظات

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
أ ش أ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 16 ألف طن بضائع و811 شاحنة و180 سيارة، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها. 

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، الخميس - أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع و365 شاحنة و121 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، و446 شاحنة و59 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد استقبال السفينتين (Poseidon Express، والحرية 2)، بينما غادرت السفينة Alcudia Express، كما شهد ميناء نويبع تداول 4100 طن بضائع و287 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي “سينا، والحسين، ونيوعقبة”، فيما غادرت ميناء بورتوفيق السفينة Sea Wave متجهة إلى جدة.
 

