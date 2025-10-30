قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بقرية العمار الكبرى في طوخ

إبراهيم الهواري

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، من إصلاح هبوط أرضي بقرية العمار الكبرى بالشارع الرئيسي، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي خشية امتداد الهبوط أو وجود تسرب للمياه أسفل الطريق.

وانتقل مسؤولو الوحدة المحلية بقرية العمار الكبرى إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض نطاق تأميني حول منطقة الهبوط حفاظًا على سلامة المارة والمركبات، وبدأت أعمال الفحص الميداني للوقوف على الأسباب المحتملة للهبوط.


وأوضح مسؤولو الوحدة المحلية أنه بعد الفحص تبين عدم وجود أي تسريب لمياه الشرب أو الصرف الصحي، وأن الهبوط ناتج عن ضعف في التربة أسفل الطبقة السطحية للطريق نتيجة مرور مركبات النقل الثقيل بشكل متكرر.
وتم تنفيذ أعمال الردم والتسوية لضمان عودة الطريق إلى حالته الطبيعية وتسهيل حركة المرور بالمنطقة.


ومن جانبه، وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بضرورة المتابعة اليومية لحالة الطرق الرئيسية والفرعية بالقرى، وسرعة التعامل مع أي بلاغات أو طوارئ على مدار الساعة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين تأتي في المقام الأول.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

