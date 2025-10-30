قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
9 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
محافظات

مدير تعليم القليوبية يفاجئ مدارس بنها لمتابعة سير الدراسة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

قام مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بجولة مفاجئة على عدد من مدارس إدارة بنها التعليمية.

 وذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على متابعة انتظام العملية التعليمية وضمان الانضباط داخل المدارس.
 

وشملت الجولة زيارة مدرسة السلام الخاصة، حيث كان في استقباله الأستاذ سمير جاب الله مدير المدرسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
 

وشارك "عبده" في فعاليات طابور الصباح وتحية العلم، واستمع إلى فقرات الإذاعة المدرسية التي قدّمها طلاب المدرسة، مشيدًا بما تضمنته من فقرات تربوية ووطنية هادفة.
 

وخلال الزيارة، تفقد مدير المديرية الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية، واطّلع على سجلات الحضور والانصراف والإشراف اليومي، كما تابع أداء المعلمين داخل الفصول ومدى تفاعل الطلاب مع الدروس المقدمة.
 

وأجرى "عبده" حوارًا مباشرًا مع عدد من الطلاب؛ لقياس مدى استيعابهم للمناهج الدراسية وتفاعلهم مع المعلمين، مؤكدًا أهمية غرس روح الانضباط والاجتهاد في نفوس الطلاب منذ بداية العام الدراسي.
 

وفي ختام جولته، أكد مدير تعليم القليوبية أن الجولات الميدانية المفاجئة ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمتابعة انتظام الدراسة وضمان تحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم ومحافظ القليوبية.
 

وشدد "عبده" على أن الهدف الأساسي من هذه الجولات هو تحسين مستوى الأداء داخل المدارس وتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين على حد سواء، مؤكدًا أن العملية التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع لتحقيق النجاح المنشود.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

