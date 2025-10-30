غدًا.. مؤتمر علمي لمناقشة الجديد في علاج الأمراض الصدرية بكفر الشيخ

تستضيف محافظة كفر الشيخ، غدًا الجمعة، مؤتمرًا طبيًا بعنوان KFS VENT..) breathing new) والذي يناقش الجديد في علاج الأمراض الصدرية والتنفس الصناعي.

ينعقد المؤتمر تحت رعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الجنزوري، نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ.

يتولى رئاسة المؤتمر الدكتور أحمد عامر، أستاذ أمراض الصدر بجامعة القاهرة، ويحظى المؤتمر بالرئاسة الفخرية لاثنين من أبرز أساتذة أمراض الصدر، وهما الدكتور مصطفى الشاذلي، أستاذ أمراض الصدر بجامعة القاهرة، والدكتور محمد عبد الحكيم العناني، أستاذ أمراض الصدر بجامعة القاهرة.

ويتولى سكرتارية المؤتمر الدكتورة دعاء بهروز، مدرس طب الرعاية المركزة بجامعة كفر الشيخ، والدكتورة هناء عبد الله، أخصائية العناية المركزة، بينما يتولي اللجنة العلمية الدكتور إبراهيم صبري، مدرس طب الرعاية المركزة بجامعة كفر الشيخ، والدكتور مازن درويش، استشاري الباطنة العامة.

يُركز المؤتمر على أحدث الأبحاث والتطورات في مجال أمراض الجهاز التنفسي وطب الرعاية المركزة، ويناقش عمل ومشاكل وأنظمة أجهزة التنفس الصناعي.

كما يناقش كيفية التعامل مع الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفيات والرعايات المركزة، والتعامل مع الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، والنهوض بالأطقم الطبية العاملة في الرعايات المركزة والحالات الحرجة.