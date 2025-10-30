فى مشادة مع زميلها .. معلمة تفقد وعيها بمدرسة فى بنها

شهدت مدرسة الشهيد النقيب أحمد سمير حجازي، التابعة لإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، مشادة كلامية بين معلم ومعلمة داخل المدرسة، انتهت بسقوط المعلمة فاقدة الوعي، قبل أن يتم إسعافها ونقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وانتقل على الفور مسؤولو إدارة بنها التعليمية بقيادة أحمد زكي مدير الإدارة التعليمية ببنها، إلى المدرسة لمتابعة الموقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة، حيث جرى تحويل طرفي المشاجرة إلى الشؤون القانونية للتحقيق.



وأكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن الواقعة يتم التحقيق فيها حاليًا بكل شفافية، موضحا أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات داخل المؤسسات التعليمية، وأن الانضباط والاحترام المتبادل بين أعضاء هيئة التدريس يمثلان أساس العملية التعليمية.



وأشار مدير تعليم القليوبية، إلى أن المدرسة تعمل حاليا بشكل طبيعي بعد احتواء الموقف تمامًا، مع انتظام اليوم الدراسي وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منهم.