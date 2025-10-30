نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث تستقبل وفد أكاديمية جواندونج للعلوم الزراعية الصينية

استقبلت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفدًا من أكاديمية جواندونج للعلوم الزراعية برئاسة الدكتور يي جروب دينج، رئيس الأكاديمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد رفعت، وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عبد الفتاح سليم، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور سيد خاطر، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد إسماعيل، رئيس قسم الألبان، والدكتور محمد خيري، رئيس قسم الصناعات الغذائية.

وقالت الدكتورة جيهان عبد ان اللقاء تناول مناقشة سبل التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك بين جامعة بنها والأكاديمية، خاصة في مجالات المشروعات البحثية المشتركة وإنشاء معامل بحثية متقدمة تخدم القطاعات الزراعية المختلفة.

كما تناول الجانبان بحث إعداد مشروع مشترك للتقدم ضمن مشروعات دول "البريكس"، بما يعزز من التعاون العلمي الدولي ويسهم في دعم مكانة جامعة بنها على الخريطة البحثية والابتكارية عالميًا.