قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث تستقبل وفد أكاديمية جواندونج للعلوم الزراعية الصينية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

استقبلت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفدًا من أكاديمية جواندونج للعلوم الزراعية برئاسة الدكتور يي جروب دينج، رئيس الأكاديمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد رفعت، وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عبد الفتاح سليم، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور سيد خاطر، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد إسماعيل، رئيس قسم الألبان، والدكتور محمد خيري، رئيس قسم الصناعات الغذائية.
وقالت الدكتورة جيهان عبد ان اللقاء تناول مناقشة سبل التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك بين جامعة بنها والأكاديمية، خاصة في مجالات المشروعات البحثية المشتركة وإنشاء معامل بحثية متقدمة تخدم القطاعات الزراعية المختلفة.
كما تناول الجانبان بحث إعداد مشروع مشترك للتقدم ضمن مشروعات دول "البريكس"، بما يعزز من التعاون العلمي الدولي ويسهم في دعم مكانة جامعة بنها على الخريطة البحثية والابتكارية عالميًا.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ترشيحاتنا

وحماية الطفل بالشرقية

ورش توعوية للتدريب على مبادئ لغة الإشارة وحماية الطفل بالشرقية

حملات تموينية

أسوان: تحرير 23 محضرًا لمخالفات تموينية في حملات بكوم أمبو والرديسية

نقل المصابين للمستشفى

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بزراعي مطاي شمال المنيا

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد