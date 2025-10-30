ضبط 38 طن لحوم ومنتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك بشبرا الخيمة

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق، وتنفيذ حملات مستمرة ومكثفة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وجودة غذائهم.

وعلى الفور قامت لجنة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، والدكتور أيمن الشعراوي، مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وبالاشتراك مع حي شرق شبرا الخيمة، والإدارة البيطرية بشبرا الخيمة برئاسة الدكتورة داليا عثمان والدكتور محمد رفعت، وبالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة، بحملة مكبرة على الأسواق ومحال بيع اللحوم بنطاق الحي.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم والرؤوس والمنتجات الحيوانية وأرجل الماشية بإجمالي وزن يقارب 38 طنًا، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحريز المضبوطات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تمثل خطرًا على سلامة الغذاء.