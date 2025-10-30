بريطانيا تدعو إلى اجتماع طارئ للأمم المتحدة بشأن الفاشر.. والسودان تحذر

دعت وزارة الخارجية البريطانية إلى اجتماع طارئ في الأمم المتحدة بشأن التطورات في الفاشر.



وفي السياق ذاته، نددت البعثة الدبلوماسية السودانية لدى الاتحاد الأوربي بالجرائم المروعة التي ارتكبتها الميليشيات بدوافع إثنية عشية سيطرتها على الفاشر.



وقالت البعثة الدبلوماسية السودانية لدى الاتحاد الأوربي في تصريحات لها : أكثر من ألفي مدني قتلوا حتى الآن في الفاشر بينهم نساء وأطفال ونازحون.



وأضافت: "نحو مليون مدني حرموا من الغذاء والمستلزمات الطبية بسبب الحصار الذي فرضته ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر.



وتابعت: 600 ألف فروا من منازلهم بسبب الحصار الذي ضربته ميليشيا الدعم السريع على الفاشر.

وختمت البعثة الدبلوماسية السودانية تصريحاتها : حذرنا المجتمع الدولي منذ البداية بأن ميليشيا الدعم السريع جماعة إرهابية إثنية تريد السيطرة على السودان.