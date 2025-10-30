السكرتير العام ببني سويف يتابع ملفات التصالح خلال اجتماعه باللجنة التنسيقية

عقد اللواء حازم عزت السكريتر العام ببني سويف، اجتماعا، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية بأعضاء اللجنة التنسيقية للتصالح لمناقشة مستجدات وسير العمل في ملف التصالح ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية.

جاء ذلك بحضور: اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، المهندسة مها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية،المهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط،الأستاذة داليا فيض المشرف العام على المراكز التكنولوجية ، رؤساء الوحدات المحلية.

ناقش الاجتماع مُستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين على مستوى الوحدات المحلية، والمعوقات التي قد تعرقل سرعة البت فيها، بجانب استعراض أحدث تقارير للمتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات ومخالفات البناء للتعامل الفوري معها

وأشار السكرتير العام إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر المقبل ، لمنح المواطنين فرصة أكبر لتقنين أوضاعهم وفقًا للإجراءات المنظمة، حيث تم التأكيد على توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بتقديم الدعم الفني والإداري اللازم للمواطنين، والرد على استفساراتهم بدقة، وتذليل أية عقبات تواجههم، بما يسهم في إنجاح المنظومة وتحقيق أهدافها في تقنين الأوضاع والحفاظ على حقوق الدولة، في هذا الملف الحيوي