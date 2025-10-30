لأول مرة في التاريخ.. منتخب التايكوندو يحقق المركز الخامس في الترتيب العام لبطولة العالم بالصين

في إنجاز تاريخي منذ تأسيس اتحاد التايكوندو عام 1978 وعلى مدار مشاركات المنتخب في كافة بطولات العالم المختلفة والتي بدأت عام 1982، حقق منتخب التايكوندو إنجازًا كبيرًا بحصوله على المركز الخامس في الترتيب العام للبطولة من اصل 198 دولة شاركت بالبطولة ويمثلهم 995 لاعبًا ولاعبة.

ونجح المنتخب في تحقيق نتائج متميزة أبرزها فوز سيف عيسي من تحقيق ذهبية وزن تحت 87 كجم وهو في حد ذاته إنجاز، نظرًا لأنه لم يتحقق منذ 28 عامًا، ثم استطاعت جنى خطاب صاحبة الـ ١٩ عامًا من تحقيق برونزية بطولة العالم في وزن تحت 53 كجم، بالإضافة إلى تحقيق آيه شحاتة المركز الخامس في البطولة في وزن تحت 67 كجم.

وتشارك مصر في البطولة ببعثة مكونة من المهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد رئيسًا للبعثة وتضم البعثة ١٠ لاعبين وهم معتز عاصم بوزن تحت ٥٤ك ومحمد أسامة بوزن تحت ٥٨ك و أحمد هشام بوزن تحت ٦٣ك ورامي عيسى بوزن تحت ٧٤ك، وأحمد راوى بوزن تحت ٨٠ك، وسيف عيسى بوزن تحت ٨٧ك، وعبدالله عصام بوزن فوق ٨٧ك وجنى خطاب بوزن تحت ٥٣ك وآية شحاتة بوزن تحت ٦٧ك و ملك سامى بوزن تحت ٧٣ك.

وذلك إلى جانب جهاز فنى وطبي مكون من المدير الفنى للمنتخب، الإسباني روسيندو الونسو ، والمدرب العام الكابتن أسامة سيد ، والمدربة التركية جولشا تابيا، والكابتن محمود عبدالجواد والكابتن أحمد چونجا، والدكتور قدرى المر اخصائى العلاج الطبيعي.