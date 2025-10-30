الرئيس الألماني شتاينماير: سعيد لحضوري افتتاح المتحف المصري الكبير.. سأتمكن من لقاء الرئيس السيسي

نشر الحساب الرسمي للسفارة الألمانية بالقاهرة مقطع فيديو لرئيس جمهورية ألمانيا الإتحادية فرانك فالتر شتاينماير يعلن فيه زيارته إلى مصر في عطلة نهاية الأسبوع لحضور حفل افتتاح المتحف الكبير، بحضور كبار قادة وزعماء العالم يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر.

قال الرئيس شتاينماير:" في عطلة نهاية الأسبوع سوف أسافر إلى القاهرة لحضور حدث ثقافي خاص للغاية، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعرض أكثر من مئة ألف قطعة أثرية من مصر القديمة، بما في ذلك قناع الموت الشهير عالمياً بقتاع توت عنخ آمون".

وأضاف شتاينماير:"وقد شاركت شركات هندسية معمارية وتصميم اضاءة ألمانية في تصميم المتحف، حيث صممت هذه الشركات قاعة توت عنخ آمون، ينتظر العالم بفارغ الصبر افتتاح المتحف، وأنا أيضاً، وفي جميع الأحوال أغتنم هذه الفرصة للتحدث مع الرئيس السيسي والعديد من رؤساءالدول الذين سيحضرون

الافتتاح عن الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط والشرق الأدنى.

وفي نفس السياق صرح السفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس:" نحن متحمسون جداً لإفتتاح المتحف المصري الكبير هذا الأسبوع، يسعدنا أن يزور وفد رفيع المستوى برئاسة فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الإتحادية فرانك فالتر شتاينماير القاهرة بهذه المناسبة، لكننا بالطبع نشارك أصدقائنا المصريين فرحتهم أكثر، فالشعب المصري بأكمله يحق له أن يفخر بهذا الإفتتاح الكبير، سيكون هذا حدثاً رائعاً".