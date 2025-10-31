ماسك الخيار.. سر نضارة وانتعاش البشرة الطبيعية

ماسك الخيار من أبسط وأشهر الماسكات الطبيعية التي تعطي نضارة وانتعاش فوري للبشرة.



إليك أبرز فوائده وطريقة استخدامه.. فوائد ماسك الخيار للبشرة:

يرطب البشرة بعمق لأنه غني بالماء.

يهدئ الاحمرار والالتهابات، خصوصًا بعد التعرض للشمس.

يقلل الانتفاخ والهالات تحت العين.

ينظف المسام ويوازن الزيوت، مناسب للبشرة الدهنية والمختلطة.

يمنح إشراقة طبيعية للبشرة الباهتة.



طريقة عمل ماسك الخيار:

الطريقة البسيطة:

اخلطي نصف خيارة مبشورة مع ملعقة زبادي أو ملعقة عسل.

ضعي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة.

اغسليه بماء فاتر، ثم رطّبي البشرة.

للعينين فقط:

قطّعي شرائح خيار رفيعة، وضعيها على العينين لمدة 10 دقائق لتقليل الانتفاخ والهالات.

نصيحة:

استخدمي الماسك مرتين أسبوعيًا، ويفضل يكون الخيار بارد من التلاجة حتي يعطي إحساس بالانتعاش ويشد البشرة.