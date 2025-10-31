وزير الرياضة: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي يجسد الماضي والحاضر

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن افتتاح المتحف المصري الكبير ، هذا الحدث التاريخي يُعد علامة فارقة في مسيرة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة..معربا عن سعادته بهذا الحدث العالمي.

وقال صبحي- في تصريحات خاصة لراديو النيل - "نحن محظوظون بأننا نعيش حدثًا كبيرًا بهذا الحجم، لأنه يجمع بين الماضي والحاضر بطعم المستقبل، ويعبر عن عظمة الحضارة المصرية وقدرتها على التطور والابتكار".

ووجّه وزير الشباب والرياضة خالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تشهده مصر من أعمال تطوير وإنشاء في مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء جمهورية جديدة تليق بتاريخ مصر ومكانتها.

وأضاف صبحي: أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل هدية مصر إلى العالم أجمع، ويعكس عمق الحضارة المصرية التي لا تزال تُلهم الإنسانية بقيمها وإبداعاتها منذ آلاف السنين.

واختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته بالتأكيد، أن هذا الافتتاح التاريخي يؤكد أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق، يجمع بين الأصالة والتجديد ويُبرز وجهها الحضاري أمام العالم.