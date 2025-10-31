افتتاح مسجد رياض الصالحين في دراو المنشأ بالجهود الذاتية.. صور

أناب اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو سيد سعدى ، والشيخ سمير خليل مدير مديرية الأوقاف لإفتتاح مسجد رياض الصالحين بمنطقة عمارات الخور ، والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 2.2 مليون جنيه بالجهود الذاتية ، وتم إقامة المسجد على مساحة إجمالية وصلت إلى 255 م2 .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن إفتتاح المساجد يأتى فى إطار خطة شاملة تشهدها المحافظة للإرتقاء بدور العبادة وفقاً للتنسيق مع وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف للتوسع فى إنشاء وصيانة المساجد وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية .

مسجد جديد

وأشار المحافظ إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح عدد من المساجد الجديدة التى تم الإنتهاء من إنشائها أو تطويرها خلال العام الجارى ، والتى بلغ عددها حتى الآن 62 مسجداً منذ بداية يناير الماضى على مستوى مراكز ومدن المحافظة .