أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
لبنان.. عون طلب من ألمانيا الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف الأعمال العدائية
بط ووز ولحوم.. كبير الأثريين عن مقبرة توت عنخ آمون
ذاكرة أمة وجمال لا يفنى.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير
ماذا قالت يسرا المسعودي عن افتتاح المتحف المصري الكبير
من الصدفة إلى مشروع كرامة حضارية لمصر.. فاروق حسني يروي حكاية أكبر متحف في العالم لـ صدى البلد
محافظات

افتتاح مسجد رياض الصالحين في دراو المنشأ بالجهود الذاتية.. صور

محمد عبد الفتاح

أناب اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو سيد سعدى ، والشيخ سمير خليل مدير مديرية الأوقاف لإفتتاح مسجد رياض الصالحين بمنطقة عمارات الخور ، والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 2.2 مليون جنيه بالجهود الذاتية ، وتم إقامة المسجد على مساحة إجمالية وصلت إلى 255 م2 .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن إفتتاح المساجد يأتى فى إطار خطة شاملة تشهدها المحافظة للإرتقاء بدور العبادة وفقاً للتنسيق مع وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف للتوسع فى إنشاء وصيانة المساجد وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية .

مسجد جديد

وأشار المحافظ إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح عدد من المساجد الجديدة التى تم الإنتهاء من إنشائها أو تطويرها خلال العام الجارى ، والتى بلغ عددها حتى الآن 62 مسجداً منذ بداية يناير الماضى على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

