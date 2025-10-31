قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشركة المتحدة: حقوق بث افتتاح المتحف المصري الكبير هدية لكل القنوات المصرية والعربية والأجنبية
لم نأمن لأحد.. الدويري يكشف تفاصيل دقيقة عن تنفيذ صفقة شاليط
مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"
دويتش فيلة: المتحف المصري الكبير رسالة إحياء للهوية الوطنية
انتكاسة جديدة لـ بول بوجبا تؤجل عودته إلى الملاعب مع موناكو
جامعة القاهرة تهنئ محافظة الجيزة بانضمامها إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية لعام 2025
البابا تواضروس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: الأكبر في العالم ليعرف الجميع من هي مصر العريقة
حسام موافي: الأنيميا عرض وليست مرضا وأسبابها كثيرة.. فيديو
سعر ومواصفات تويوتا إنوفا 2026 العائلية في السوق السعودي
وكيل المخابرات السابق: مصر تعمل على بلورة كاملة لأفق سياسي أراه ليس قريبا
زاهي حواس: المتحف المصري فخر لـ مصر وليس مبنى
إنارة برج القاهرة بعبارتي مرحبا بكم في مصر وWelcome to Egypt
محافظات

إنارة برج القاهرة بعبارتي مرحبا بكم في مصر وWelcome to Egypt

صورة البرج
صورة البرج
مريم عزت

أشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه في إطار احتفالات محافظة القاهرة بافتتاح المتحف المصرى الكبير غدًا،  تم التنسيق مع مسئولي برج القاهرة لإنارته اليوم الجمعة بعبارتى مرحباً بكم في مصر، وWelcome to Egypt، بالإضافة لعلم مصر، وأن يتم يوم غدٍالسبت انارته بعبارتى افتتاح المتحف المصري الكبير، و GEM Grand Opening، بالإضافة لعلم مصر.

محافظ القاهرة 

وكان قد قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية للتأكد من الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المؤدية للمتحف الكبير، وكذلك مسارات حركة الضيوف ومحيط فنادق إقامتهم.


وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الانضباط والنظافة والمظهر الحضاري في مختلف المواقع والطرق المؤدية إلى المتحف، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق بمكانة مصر العالمية.

وأكد محافظ القاهرة على أن كافة أجهزة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص على خروج هذا الحدث غير المسبوق بالشكل الذى يليق بعظمة الحضارة المصرية.

وأضاف محافظ القاهرة أن ساعات قليلة تفصلنا عن كشف الستار عن أكبر مشروع ثقافى فى العالم أجمع تقدمه مصر كهدية للإنسانية ليضاف إلى سلسلة الانجازات التى تشهدها الدولة المصرية حاليًا.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المتحف افتتاح المتحف المصرى الكبير

