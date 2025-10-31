وكيل المخابرات السابق: مصر تعمل على بلورة كاملة لأفق سياسي أراه ليس قريبا

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر تعمل على بلورة كاملة لأفق سياسي أراه ليس قريبا، ونحاول الوقوف أمام تصفية القضية الفلسطينية ونحن أمام قطار يأتي ليلتهم المنطقة بالكامل، ويجب الوقوف أمامه بشكل عاقل رزين ليس به انفعال أو قرارات خاطئة تكلف ما لا نطيق.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية":

"القيادة السياسية واعية ودارسة الأمور كويس جدا وحريصة على مصالح شعبها والمبادئ التي أرسيناها في المنطقة والعالم".

وتابع: "مصر بمساعدة عربية ولابد من مساعدة عربية قوية، ولابد من وأد كل الخطوات التي لن تكون في مصلحة مصر أو العرب أو القضية الفلسطينية، حتى نوفر أفق سياسي في مرحلة قادمة، وستظل مصر بقيادتها الواعية وشعبها الصامد الواعي حائط صد أمام تصفية القضية الفلسطينية وسنظل نحافظ عليها ما حيينا".