كريس سوتون: محمد صلاح سينفجر أمام أستون فيلا
وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة
تعرف على عدد حضور عمومية انتخابات الأهلي
تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ما موقف الأهلي وبيراميدز؟
الجارديان: المتحف المصري الكبير استثمار استراتيجي في السياحة الثقافية
وزير الأوقاف يقرر تكريم مواطن أعاد تثبيت علم دولة بعد سقوطه بطريق المتحف المصري الكبير
الأزهر للفتوى: المتحف المصري الكبير إنجاز ملهم شاهد على عبقرية المصريين عبر العصور
المتحف الكبير طاقة القدر لمسار العائلة المقدسة في جبل الطير بسمالوط
خبراء الضرائب: فرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة يحقق عدالة المنافسة
خبير سياحي يطالب بتسجيل المتحف المصري الكبير في موسوعة جينيس
مع افتتاح المتحف المصري.. وزارة الأوقاف تؤكد: حُسن معاملة السائح واجب ديني
اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للأهلي
MVNO توفر آلاف الدولارات لمستخدمي شبكات المحمول في أمريكا

MVNO
MVNO
احمد الشريف

كشفت دراسة حديثة أن قطاعاً واسعاً من مستخدمي شبكات المحمول في الولايات المتحدة لا يدركون قدرتهم على توفير مبالغ ضخمة من تكلفة فواتيرهم الشهرية بمجرد التحول من الشركات الكبرى مثل Verizon وAT&T وT-Mobile إلى شركات الاتصالات الثانوية المعروفة باسم MVNO (مشغل الشبكة الافتراضية).

ما هو MVNO وكيف يعمل؟

MVNO هو شركة اتصالات تقدم خدمات الهاتف المحمول بالاعتماد على البنية التحتية للشركات الكبرى لكنها توفر باقات أرخص وأكثر مرونة. 

يحصل المستخدمون على نفس جودة الشبكة وسرعة الإنترنت تقريباً، مع إمكانية اختيار باقات مسبقة الدفع أو دفع شهري منخفض حسب استهلاكهم.

الفارق في الأسعار: رسوم شهرية أقل وخدمات مرافقة

أظهرت الدراسة أن متوسط التوفير لمشترك MVNO قد يصل إلى 600 دولار سنوياً مقارنة بخطط الشركات الكبرى. 

تقدم شركات مثل Visible وMint Mobile وGoogle Fi  عروضاً تبدأ من 15 إلى 30 دولار شهرياً فقط، بينما تتجاوز بعض الشركات الكبرى حاجز الـ 80 دولار لنفس الحزمة.

الخدمات والمزايا: هل هناك تنازلات؟

أوضحت التقارير أن مستخدمي MVNO قد يواجهون أحياناً أولوية أقل في سرعة الانترنت وقت الذروة أو فقدان بعض الميزات الإضافية، لكن الغالبية العظمى من المستخدمين تجد في الخطط الثانوية بديلاً مثالياً للاستخدام اليومي العادي، خصوصاً للعائلات وطلاب الجامعات.

توعية وفجوة معلوماتية في السوق الأمريكي

ما يزال كثيرون في الولايات المتحدة غير مطلعين على وجود هذه البدائل الاقتصادية أو يعتقدون أن الخدمة أقل جودة، وهو ما يدفع MVNO لتكثيف حملاتها الترويجية وإبراز قصص العملاء الذين حققوا وفورات سنوية كبيرة دون التضحية بجودة الاتصال الأساسية.

 التحول الذكي من أجل محفظتك

يمثل MVNO فرصة ذهبية لملايين المستهلكين لتقليل الإنفاق السنوي على خدمات الاتصالات دون خسارة التجربة الأساسية، مع تزايد المنافسة وتحسن الخدمات لدى شركات الاتصالات الثانوية عاماً بعد عام.

MVNO T Mobile Verizon

