البابا تواضروس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: الأكبر في العالم ليعرف الجميع من هي مصر العريقة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

المتحف المصري الجديد هو بطاقة توصيف معاصرة عن مصر التاريخ والجغرافيا والطبيعة والإنسان متاحة أمام كل العالم، نقدمها بهذه الصورة المبهرة وبهذا الشكل الفريد الرائع في متحف ناطق بالحب لكل البشر.


هو الأكبر لعرض حضارة واحدة نشأت على أرض بلادنا ليعرف الجميع من هي مصر، وهو الأعظم في العرض الجمالي المدهش ليعرف الجميع ما هي عظمة مصر.


وهو الأشمل فيما يضم ليعرف الجميع مكانة مصر بين الأمم المعاصرة.


وهو الجذور القديمة بكل ما فيها من غنى وحياة، وصارت زهور تنعش العالم كله، وأعطت ثمار تشبع كل إنسان في زهو وافتخار.


التهنئة الكاملة لكل المصريين، وفي المقدمة السيد الرئيس، والشكر لكل من ساهم في تقديم هذا العمل لكل الأجيال، الزائرين من كل مكان، والامتنان لكل من قدم الفكرة، وأخرجها إلى العلن بهذا الإبهار والجمال الفائق، والتقدير البالغ لكل من جعل الأول من نوفمبر، عيدًا للرقي والذوق الرفيع والثقافة الإنسانية الخالدة في عام 2025.

