جامعة بنها تواصل تقدمها بمؤشرات تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تقدم الجامعة بمؤشر التأثير العلمي بالتصنيف الهولندي "ليدن" (CWTS Leiden University) بنسختيه التقليدية والمفتوحة لعام 2025، حيث جاءت الجامعة بالمركز 1152 ضمن 1594 جامعة حول العالم شملهم التصنيف الهولندي التقليدي هذا العام، متقدمة 15 مركزا عن الإصدار السابق، كما جاءت بالمركز 1017 ضمن 2773 جامعة حول العالم شملهم التصنيف الهولندي المفتوح متقدمة 16 مركزا عن الإصدار السابق.

وأضاف الجيزاوي، ان الجامعة بالنسخة التقليدية احتلت محليا الترتيب 11 ضمن 15 جامعة مصرية. وأفريقيا جاءت الجامعة بالمركز 30 ضمن 45 جامعة، كما جاءت بالنسخة المفتوحة بالمركز 10 محليا ضمن 29 جامعة مصرية، وأفريقيا بالمركز 33 ضمن 155 جامعة تم تصنيفها هذا العام.



وأشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى ان الجامعة احتلت المركز 902 بمؤشري التعاون، والنشر في المجلات المفتوحة بتقدم 64 مركز، كما جاءت بالمركز 1026 بمؤشر التنوع بين الجنسين بتقدم 24 مركز عالمي وذلك بالنسخة التقليدية، كما أضافت انه بالنسخة المفتوحة لنفس التصنيف، احتلت الجامعة المركز 862 بمؤشري التعاون، والنشر في المجلات المفتوحة، بتقدم 38 مركز عالمي.



كما صنفت الجامعة في مؤشر التأثير العلمي في 4 مجالات رئيسية وهم، العلوم الصحية والطبية، علوم الحياة والأرض، وعلوم الرياضيات والحاسب، والعلوم الفيزيائية والهندسية، وذلك بالنسختين التقليدية والمفتوحة.

واحتلت الجامعة بالنسخة التقليدية، الترتيب 15 على المستوى المحلي، والترتيب 1095 على مستوى العالم في مجال العلوم الصحية والطبية، بينما احتلت الترتيب 10 على المستوى المحلي، والترتيب 891 على مستوى العالم في مجال علوم الحياة والأرض، وبمجال علوم الرياضيات والحاسب احتلت الترتيب 7 على المستوى المحلي، والترتيب 867 على مستوى العالم، ومجال العلوم الفيزيائية والهندسية احتلت الترتيب 10 على المستوى المحلي، والترتيب 900 على مستوى العالم.



وقد احتلت الجامعة بالنسخة المفتوحة، الترتيب 13 على المستوى المحلي، والترتيب 860 على مستوى العالم في مجال العلوم الصحية والطبية، بينما احتلت الترتيب 10 على المستوى المحلي، والترتيب 812 على مستوى العالم في مجال علوم الحياة والأرض، وبمجال علوم الرياضيات والحاسب احتلت الترتيب 7 على المستوى المحلي، والترتيب 821 على مستوى العالم، ومجال العلوم الفيزيائية والهندسية احتلت الترتيب 10 على المستوى المحلي، والترتيب 921 على مستوى العالم.

وقد ساعد على ظهور الجامعة بهذا التصنيف السياسات التي تبنتها الجامعة لدعم وتحفيز البحث العلمي والنشر الدولي من خلال العديد من البرامج. وتستهدف الجامعة في الفترة القادمة رفع نسب النشر العلمي للإنتاج الفكري لهيئة التدريس والباحثين في المجلات العلمية ذات الفئة 1% و5 % من قائمة المجلات العلمية بالتخصصات المختلفة لتأثير ذلك على العديد من التصنيفات الدولية للجامعة.



وقد ظهرت أيضا الجامعة بالمجال العلوم الإنسانية والاجتماعية بمؤشري التعاون والنشر المفتوح في النسخة المفتوحة من التصنيف، فقد احتلت الجامعة بهذا المجال الترتيب 17 على المستوى المحلي، والترتيب 1966 على مستوى العالم ضمن ما يقرب من 2300 جامعة حول العالم.

الجدير بالذكر أن تصنيف ليدن CWTS Leiden يعتمد على منهجيتين رئيسيتين؛ الأولى هي النسخة التقليدية CWTS Leiden Ranking Traditional Edition التي تعتمد على بيانات منصة Web of Science، وذلك لأربع مؤشرات وهم التأثير العلمي والتعاون الدولي النشر المفتوح والتنوع بين الجنسين، أما المنهجية الثانية فهي النسخة المفتوحة CWTS Leiden Ranking Open Edition، والتي أُطلقت منذ عامين وتعتمد على بيانات منصة OpenAlex، وذلك لثلاث مؤشرات فقط وهم التأثير العلمي والتعاون الدولي والنشر المفتوح.