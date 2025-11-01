قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مي سليم عن استعدادات افتتاح المتحف الكبير: الأبهار وصل لحد الصدمة
الغندور عن استعدادات افتتاح المتحف الكبير : حضارة بلادي مزعلة ناس كتير
حماس تعلق على منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال
الداخلية تُجرى قرعة الحج العلانية بالشرقية ومطروح اليوم
البنتاجون: تقليل بقاء الجنود المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي
ما أفضل سورة قبل الفجر للرزق واستجابة الدعاء؟.. لا يعرفها كثيرون
رقم واحد يا أنصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة الخميس المقبل
حلمي طولان ينتقد اختيار فيريرا : “الزمالك ظُلم بوجوده”
انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
تعديلات في الرسوم لدعم مباني الخارجية بالخارج على طاولة النواب غدا
الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي.. صدمة في مطبخك قد لا تتوقعها.. نصائح بسيطة لحماية صحتك
رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير
فن وثقافة

مي سليم عن استعدادات افتتاح المتحف الكبير: الأبهار وصل لحد الصدمة

مي سليم
مي سليم
ميرنا محمود

عبرت الفنانة مي سليم عن سعادتها و فخرها بإستعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت.


و كتب مي سليم عبر إنستجرام: الإنبهار وصل لحد الصدمه ايه العظمه دي يا مصر ياحلوة،متخيلين دي الاستعدادات بس.

 


ولا يقتصر المتحف الكبير على عرض الآثار فقط، بل يمثل مدينة متكاملة للثقافة والمعرفة، تضم مركزًا عالميًا لترميم الآثار، وقاعات عرض حديثة، ومتحفًا للأطفال، بالإضافة إلى مناطق خدمية وترفيهية متنوعة توفر للزائر تجربة استثنائية.

وقد استقبل المتحف منذ إنشائه عددًا من رؤساء وملوك وقادة دول ومسؤولين كبار، ومن المنتظر أن يشهد الافتتاح الرسمي حضورًا عالميًا رفيع المستوى يعكس مكانة مصر ودورها الرائد في حفظ التراث الإنساني.

إنه هدية مصر للعالم، ورسالتها بأن الحضارة التي صنعت التاريخ... ما زالت تصنع المستقبل.

تتجه أنظار العالم بأسره إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، حيث تستعد لتدشين أكبر حدث ثقافي وحضاري في القرن الحادي والعشرين؛ وهو الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.


ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحف اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 في احتفالية ضخمة تمتد على مدار ثلاثة أيام، بحضور غير مسبوق لعدد من قادة وملوك ورؤساء حكومات دول العالم، في تغطية وصفتها الهيئة العامة للاستعلامات بـ"الأكبر في تاريخ الفعاليات الثقافية العالمية".


يأتي هذا الحفل ليتوّج سنوات من العمل الدؤوب امتدت لأكثر من 20 عاما، ويُظهر للعالم عظمة الحضارة المصرية، رابطاً بين هيبة الأهرامات وبين بوابة المستقبل التي يمثلها المتحف وكنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض كاملة لأول مرة.

ويمثل افتتاح المتحف المصري الكبير ميلاداً حضارياً جديداً يعيد تقديم مصر للعالم، فالمتحف تحفة الألفية التي تجسد العبقرية المصرية.

وتزيد مساحة المتحف عن 490 ألف متر مربع، وسيعرض أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تعود إلى 5000 عام من الحضارة المصرية، بما في ذلك المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون، التي تُعرض معًا للمرة الأولى.
 

مي سليم استعدادات فتح المتحف المصري فتح المتحف المصري الكبير مصر

الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي.. صدمة في مطبخك قد لا تتوقعها.. نصائح بسيطة لحماية صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

