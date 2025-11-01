قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضيوف مصر | فيديو
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات "عنخ أمون": العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
معبد الأقصر يحتفل بالمتحف المصري الكبير
بعد انتهاء المولد.. رفع 200 طن مخلفات من شوارع دسوق بكفرالشيخ |صور

حملات نظافة مكبرة في دسوق
حملات نظافة مكبرة في دسوق

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة مكبرة، لرفع المخلفات الناتجة عن مولد سيدي إبراهيم الدسوقي، بعد انتهاء المولد الذي أقيم على مدار أسبوع كامل.

وتمكنت الحملة من رفع 200 طن مخلفات بمدينة دسوق، ورفع جميع الإشغالات بالميدان الإبراهيمي، عقب الانتهاء من الاحتفال بمولد إبراهيم الدسوقي، ومغادرة الزائرين خلال الفترة الصباحية، فضلاً عن  حملة نظافة استهدفت جميع شوارع المدينة.

وفي سياق متصل، حرصت وحدة الملاريا بدسوق، على رش وتعقيم وتطهير صناديق القمامة بإشراف جهاز النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء وأقسام النظافة ووحدة الملاريا بدسوق.

وأكد رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه جرى شن حملة نظافة مكبرة بجميع شوارع مدينة دسوق، وذلك عقب الانتهاء من فعاليات الاحتفال بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي، وبدء مغادرة الزائرين إلى محافظاتهم، مشيراً إلى استمرار العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية لحين الانتهاء من رفع كافة المخلفات، وعودة الشكل اللائق والحضاري للمدينة.

وتابع: وشملت جهود جهاز النظافة والتجميل حملة مكبرة عقب انتهاء الاحتفال بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي في دسوق لرفع المخلفات والإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسة، لضمان عودة المدينة إلى وضعها الطبيعي.

كفر الشيخ دسوق أخبار كفر الشيخ النظافة

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

