بعد انتهاء المولد.. رفع 200 طن مخلفات من شوارع دسوق بكفرالشيخ |صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة مكبرة، لرفع المخلفات الناتجة عن مولد سيدي إبراهيم الدسوقي، بعد انتهاء المولد الذي أقيم على مدار أسبوع كامل.

وتمكنت الحملة من رفع 200 طن مخلفات بمدينة دسوق، ورفع جميع الإشغالات بالميدان الإبراهيمي، عقب الانتهاء من الاحتفال بمولد إبراهيم الدسوقي، ومغادرة الزائرين خلال الفترة الصباحية، فضلاً عن حملة نظافة استهدفت جميع شوارع المدينة.

وفي سياق متصل، حرصت وحدة الملاريا بدسوق، على رش وتعقيم وتطهير صناديق القمامة بإشراف جهاز النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء وأقسام النظافة ووحدة الملاريا بدسوق.

وأكد رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه جرى شن حملة نظافة مكبرة بجميع شوارع مدينة دسوق، وذلك عقب الانتهاء من فعاليات الاحتفال بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي، وبدء مغادرة الزائرين إلى محافظاتهم، مشيراً إلى استمرار العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية لحين الانتهاء من رفع كافة المخلفات، وعودة الشكل اللائق والحضاري للمدينة.

وتابع: وشملت جهود جهاز النظافة والتجميل حملة مكبرة عقب انتهاء الاحتفال بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي في دسوق لرفع المخلفات والإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسة، لضمان عودة المدينة إلى وضعها الطبيعي.