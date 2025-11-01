قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حفل توديع للوزير المفوض لمياء فخري قبل رئاستها المكتب المصري التجاري في بوخارست

لمياء فخري
لمياء فخري
ولاء عبد الكريم

في أجواء يسودها التقدير والامتنان، نظم التمثيل التجاري المصري حفلاً لتوديع الوزيرة المفوض التجاري لمياء فخري، المشرف على شئون مكتب الوزير، وذلك بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد رئيسة للمكتب التجاري المصري في بوخارست، تقديراً لجهودها المتميزة خلال فترة عملها ودورها الفاعل في دعم منظومة العمل المؤسسي والتنسيق بين مختلف الجهات.

وقد شارك في الحفل الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف  وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري الذي أعرب عن تقديره الكبير لما قدمته الوزيرة المفوض لمياء فخري من جهد وإخلاص، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة، مؤكداً أن اختيارها لرئاسة المكتب التجاري في بوخارست يعكس الثقة الكبيرة في كفاءتها المهنية وخبرتها الطويلة في العمل التجاري والدبلوماسي.

كما حضر الحفل كل من السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية المهندس محمد الجوسقي مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوزير المفوض التجاري أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية والوزير المفوض التجاري اسامة باشا أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب السادة أعضاء التمثيل التجاري المصري، الذين أعربوا جميعاً عن خالص تمنياتهم بالتوفيق للوزيرة المفوض لمياء فخري في أداء مهامها الجديدة، ومواصلة دورها المشهود في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ورومانيا.

المفوض التجاري التمثيل التجاري بوخارست للشؤون الأوروبية دعم العلاقات

