افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الذي ينتظره العالم
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضيوف مصر | فيديو
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تركيب شاشات في 15موقعا بالمدن السياحية بأسوان لمشاهدة افتتاح المتحف المصرى

أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصرى
أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصرى
محمد عبد الفتاح

قررت محافظة أسوان نشر عدد كبير من الشاشات في المدن والمناطق السياخية لتمكين المواطنين من مشاهدة حل افتتاح المتحف المصري الكبير وتوزعت في :  

مدينة أسوان ( ميدان المحطة ، وميدان حديقة فريال ، وميدان نادى أسوان الرياضى ، وميدان مسجد الطابية بجوار مركز شباب بدر ). 

 مدينة كوم أمبو سيتم وضع الشاشات ( ميدان المعبد ، وميدان الكورنيش ، وميدان النافورة بجوار جامع النصر بحى وسط المدينة ، وميدان نادى الشعب بنهاية الكوبرى العلوى بحى شرق المدينة ). 

=  مدينة إدفو ( بميدان المعبد بسور سنترال إدفو ، وبجوار مركز شباب مدينة إدفو بالكورنيش ، وميدان النصب التذكارى بشرق الكوبرى ، وميدان الكوبرى بسور مبنى الأحياء بالوحدة المحلية ) . 

= مدينة نصر النوبة ( بحديقة نصر الرئيسية بوسط المدينة ) .

=  مدينة دراو ( بميدان المحطة بالمدخل الجنوبى للمدينة ) .

=  مدينة أبو سمبل السياحية ( أمام صالة الدخول لمعبد رمسيس الثانى ) .

المتحف المصرى

وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الحدث التاريخى الذي ستشهده مصر فى مطلع الشهر المقبل ، والمتمثل فى الإفتتاح الرسمى للمتحف المصري الكبير ، يمثل علامة فارقة فى مسيرة الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى يقود نهضة شاملة تمتد لتشمل مختلف القطاعات ، وفى مقدمتها القطاع الثقافى والسياحى .

وأشار المحافظ إلى أن إفتتاح هذا الصرح العالمى يعكس الرؤية المستنيرة للدولة المصرية فى الحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الإنسانى من خلال تنفيذ أحد أضخم المشاريع الثقافية والسياحية على مستوى العالم ، والذى سيضم آلاف القطع الأثرية النادرة التى تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وتاريخها الممتد عبر العصور. 

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أن الإفتتاح سيشهد إحتفالاً عالمياً يليق بمكانة مصر الدولية ، وبما تمتلكه من تراث فريد يجعلها قبلة للثقافة والسياحة في العالم أجمع ، مكلفاً الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التنسيق لتركيب شاشات عرض ضخمة فى الميادين الرئيسية وأمام المعابد والمناطق الأثرية والمزارات السياحية ، ولمن يرغب من الفنادق المختلفة لإتاحة الفرصة لمشاهدة ومتابعة هذا الحدث التاريخى الذي يعد فخراً لمصر ولجميع المصريين ، ورسالة سلام وحضارة من أرض الكنانة إلى العالم بأسره .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

