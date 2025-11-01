قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السكة الحديد تسيّر الرحلة الثلاثين لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع "العودة الطوعية"
300 مليون جنيه لرصف طريق مصر - إسكندرية الصحراوي احتفالا بالمتحف الكبير
المفتي مهنئا الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير : إنجاز تاريخي يجسد عبقرية المصريين
"مرقص باشا" حافظ كنوز المتحف الكبير | حكاية مصري منع الإنجليز من سرقة مقبرة توت عنخ أمون.. من هو؟
مصطفى الفقي: المتحف المصري الكبير سيكون ملتقى للعالم
وزير الخارجية الإيراني : لن نتفاوض على برنامجنا الصاروخي
رئيس ألمانيا يبدأ جولة إفريقية بزيارة مصر لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
الإعلام العالمي يتوحد للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير .. ماذا قال ؟
لقب وحيد.. أبرز المعلومات عن الجزائري المرشح لتدريب نادي الزمالك
منة القيعي تشارك في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير | خاص
صحيفة بريطانية: المتحف المصري الكبير .. السباق إلى الماضي يبدأ الآن
سفير الإمارات: المتحف الكبير صرح حضاري يجسد رؤية مصر العريقة للعالم
فن وثقافة

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يثمّن افتتاح المتحف المصري الكبير

أحمد البهى

تُعرب إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن بالغ تقديرها واعتزازها بالحدث التاريخي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد واحدًا من أهم المشروعات الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين، وواجهة مشرّفة لمصر أمام العالم بأسره.

وأكدت إدارة المهرجان أن افتتاح المتحف المصري الكبير لا يمثل فقط تتويجًا لجهود ضخمة في حفظ التراث الإنساني والحضارة المصرية القديمة، بل هو أيضًا إنجاز ثقافي وسياحي واقتصادي يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي للثقافة والفنون والسياحة.

هذا الصرح العملاق يفتح أبوابه ليكون شاهدًا على عظمة التاريخ المصري، ومصدر إلهام للأجيال الجديدة من المبدعين في مختلف المجالات، وعلى رأسها المسرح، الذي طالما استلهم من الحضارة المصرية القديمة رموزها وقيمها وإنسانها.

وأوضح الغرباوي أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بوصفه أحد أهم المهرجانات الفنية التي تستضيف مبدعين من مختلف دول العالم، يرى في هذا الافتتاح رسالة سلام وثقافة وتنوير، تؤكد أن مصر ما زالت قادرة على الجمع بين الماضي العريق والحاضر المتجدد.

المتحف المصري الكبير سيكون قاطرة جديدة للسياحة الثقافية ومصدرًا مهمًا من مصادر الدخل القومي، بما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الثقافة كقوة ناعمة تدعم التنمية المستدامة وتُعلي من شأن الهوية الوطنية.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي  برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.

