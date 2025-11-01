افتتاح المتحف المصري الكبير .. نبيلة عبيد: فخورة ومبسوطة أني مصرية

أعربت الفنانة القديرة نبيلة عبيد عن سعادتها الكبيرة بأفتتاح المتحف المصري الكبير، اليوم.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لصدى البلد: أنا مبسوطة للغاية بافتتاح المتحف المصري الكبير، عظيمة يا مصر ، وسعيدة وفخورة بكوني مصرية.

وتستعد الفنانة نبيلة عبيد لتصوير مسلسل "جذوة" والذي يشارك ببطولته حورية فرغلي ورشوان توفيق وطارق النهري ونرمين ماهر، ومجموعة من الفنانين السعوديين، منهم الفنانة ليلى السمان والفنان علي السبع، ولاعب الكرة العالمي سعيد العويران.

أعمال نبيلة عبيد

وقدمت نبيلة عبيد، مسلسل سكر زيادة، عام 2020 مع الفنانة نادية الجندي.

مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.

ويشارك به عدد من ضيوف الشرف منهم، منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.