شاشات عرض كبيرة بميادين القليوبية لعرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

أعلنت محافظة القليوبية ، الانتهاء من تركيب شاشات إلكترونية عملاقة في الميادين والمواقع الحيوية بالشوارع العامة بالمدن والأحياء التي تم تحديدها مسبقًا، لتمكين المواطنين من متابعة فعاليات الافتتاح لحظة بلحظة، في إطار الحرص على مشاركة أبناء محافظة القليوبية في فرحة المصريين بالحدث التاريخي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين لمتابعة هذا الحدث الوطني الكبير الذي يعكس عظمة وتاريخ الحضارة المصرية، ويجسد جهود الدولة في تعزيز مكانة مصر الثقافية والسياحية عالميًا.

كما سيتم عرض فعاليات الافتتاح داخل نوادي ومراكز شباب القليوبية لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من المشاركة في هذه اللحظة التاريخية.

ودعت محافظة القليوبية جميع أبنائها إلى المشاركة ومتابعة الفعاليات على الشاشات المنتشرة في مختلف المناطق، احتفاءً بهذا الإنجاز المصري العظيم.