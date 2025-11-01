أشرف عبد الباقي: افتتاح المتحف المصري الكبير حاجة مشرفة وجميلة| خاص

وصف الفنان أشرف عبد الباقي افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه حدث مشرف وجميل ومهم جداً لكل المصريين.

وأضاف أشرف عبد الباقي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد قائلاً:" هذا الحدث سيظل في الذاكرة إننا حضرنا افتتاح المتحف المصري الكبير أكبر متحف على مستوى العالم".

وكشف الفنان أشرف عبد الباقي عدم مشاركته في فعاليات الحفل اليوم موضحاً:" هتفرج من التلفزيون".



‎يقود المخرج ومدير التصوير مازن المتجول حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث يشارك برؤيته الفنية في أهم حدث تاريخي يشهده العالم اليوم.





‎يأتي ذلك ليضيف لرصيده الإبداعي حيث حصد من قبل إشادات كبيرة بعد مشاركته كمخرج ومدير تصوير في احتفاليه موكب المومياوات الملكية عام ٢٠٢١.



‎مازن المتجول هو مخرج، مدير تصوير، ومصمم إضاءة مصري، بدأ مسيرته كأصغر مدير تصوير في مصر بعمر 23 عامًا ليعمل كمدير تصوير لأول فيلم روائي طويل له وهو الحاسة السابعة، تخرّج من المعهد العالي للسينما عام 2004، ولفت الأنظار بتميزه الفني والتقني. شارك المتجول في تصوير عدد كبير من أشهر الأفلام المصرية مثل نعمة باي، الوتر، كابتن هيما، تيتة رهيبة، ولاد رزق باجزائه الثلاثة، الذي نال عنه جائزة أفضل تصوير سينمائي تقديراً لعمله الاستثنائي إلى جانب الخلية، أحد أبرز أفلام الأكشن في تاريخ السينما المصرية.



‎تعاون المتجول مع وكالات عالمية و علامات تجارية كبرى في مجال الاعلانات. كما صور في عدة دول منها اسبانيا و ايطاليا و امريكا و البرازيل و اليابان وانجلترا وروسيا. في عام 2021، أبدع في إخراج وتصميم إضاءة موكب المومياوات الملكية الذي نال إشادة عالمية واسعة.