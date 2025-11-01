لقاء سويدان: الشعب المصري يستحق الفرح.. والاستعدادات للافتتاح تفوق الخيال

عبَّرت الفنانة لقاء سويدان عن سعادتها الكبيرة بافتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر انطلاقه خلال الساعات القليلة المقبلة.

لقاء سويدان : حالتى النفسية فى افضل حال

وقالت الفنانة لقاء سويدان في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»:

«لا أستطيع أن أعبّر عن مدى سعادتي وفخري، فحالتي النفسية في أفضل حالاتها بسبب الاحتفالات والاستعدادات لهذا الحدث، التي تفوق الخيال. أشعر وكأن المصريين في حالة فرح يستعدون لها في الشوارع والميادين».

وتابعت لقاء سويدان:

«منذ أمس والشوارع تستعد، وفي الحقيقة، الشعب المصري يستحق تلك الفرحة الكبيرة، ومصر تستحق هذا الاحتفاء العالمي. وما سيحدث هو أمر مبهر، وأنا واثقة أن أجدادنا المصريين القدماء فرحون بالمصريين وفخورون بما يحدث، كما نحن دائمًا فخورون بهم»