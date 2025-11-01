قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
أحمد موسى: إنشاء واجهة المتحف المصري الكبير بخامات مصرية وفر 180 مليون دولار
أحمد بدران: لدينا 2 مليون قطعة أثرية في المخازن لم تعرض حتى الآن
أحمد موسى يكشف موقفا تاريخيا للرئيس السيسي أثناء إنشاء المتحف المصري الكبير
سياسية أمريكية لـ«صدى البلد»: المتحف المصري الكبير يحول تاريخ مصر إلى قوة عالمية
مش أجنبي بس.. أحمد موسى يكشف بالأدلة مشاركة الدولة في إنشاء المتحف المصري الكبير
عالمة أزهرية: تريند صور الفراعنة جائز شرعا للتعبير عن الفرحة بالمتحف المصري الكبير
مستقبل وطن: نخوض الانتخابات بنزاهة ونرفض أي ممارسات تسيء لإرادة الناخبين
أحمد موسى: مبارك هو من حدد الموقع الحالي للمتحف المصري الكبير
افتتاح المتحف المصري الكبير..حورية فرغلي: فخورة ببلادي وبالنهضة الحضارية والحدث عظيم
رياضة

رئيس الوفد الإماراتي يشيد بتنظيم مصر للبطولة الدولية لتنس الطاولة و المستوى الفني المميز للمشاركين

تنس الطاولة الاماراتي
تنس الطاولة الاماراتي
محمد سمير

أشاد عبد الله زين العطاس عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الإماراتي لكرة المضرب و رئيس الوفد الإماراتي المشارك في بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة، بالتنظم المميز لمصر مؤكدا أن البطولة تشهد مستوى فنيًا مميزا ومنافسة قوية بين اللاعبين من مختلف الدول.

وتستضيف مصر خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بالصالة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقال عبد الله زين العطاس: "نشكر مصر و اللجنة المنظمة على حسن التنظيم والاستضافة، حيث إن المستوى الفني للبطولة عالٍ جدًا، ومستوى اللاعبين أكثر من رائع، والبطولة تشهد نجاحا كبيرا من جميع الجوانب سواء التنظيمية أو الفنية".

وأضاف: "شاركنا في البطولة العام الماضي بالإسماعيلية أيضا، وتنظيم المنافسات في صالات استاد القاهرة يتم على أعلى مستوى، حيث إن الاستعداد و تجهيزات الصالات والتنظيم أكثر من رائع، و تحدثت مع رئيس الاتحاد المصري اللواء أشرف حلمي حول هذا التنظيم المميز الذي ساهم في تحقيق البطولة نجاحا كبيرا من الناحية الفنية والتنظيمية".

وتابع العطاس أن نادي أبوظبي لكرة المضرب ما زال في مرحلة التأسيس الحديثة، قائلاً: "النادي تأسس منذ نحو ثلاث سنوات فقط، وما زال في مرحلة البناء والتطوير، ولكننا نستفيد كثيرًا من خبرات الاتحاد المصري لتنس الطاولة في تنظيم البطولات الدولية والعالمية، ونسعى إلى استضافة المزيد من البطولات في الإمارات خلال الفترة المقبلة".

واختتم عضو نادي أبوظبي تصريحاته:" أشرف حلمي رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة يعتبر أيقونة ورمز من رموز مصر في تنس الطاولة، وتاريخه المشرف يمثل إضافة كبيرة للاتحاد المصري، بالإضافة لتمتعه باستراتيجية متميزة وعلاقات طيبة مع جميع الدول".

نادي أبوظبي الإماراتي لكرة المضرب عبد الله زين العطاس بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات تنس الطاولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

