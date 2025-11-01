تشكيل قمة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي توتنهام هوتسبير وتشيلسي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

فيكاريو، دانسو، بالينيا، بيرجفال، قدوس، بيدرو بورو، سبينسي، سار، بينتانكور، فان دي فين، وكولو مواني.

فيما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

سانشيز، جوستو، فوفانا، تشالوبه، كوكوريلا، جيمس، كايسيدو، نيتو، إنزو فرنانديز، جارناتشو، وجواو بيدرو.

ويحتل فريق توتنهام في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، فيما يأتي فريق تشيلسي في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.