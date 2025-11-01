الموسيقيين: افتتاح المتحف الكبير بداية جديدة لمستقبل أكثر إشراقًا يليق بمصر

تقدمت نقابة المهن الموسيقية مجلسا ونقيبا برئاسة الفنان مصطفى كامل، بخالص التهاني إلى القيادة السياسية والشعب المصري العظيم وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاري والثقافي الفريد الذي يعكس عظمة مصر وتاريخها العريق أمام العالم بأسره.

وأضاف البيان أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد لحظة فخر لكل مصري، ودليلًا جديدًا على اهتمام الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية الثقافية وتراثها الإنساني الخالد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق يجسد روح مصر الأصيلة التي تجمع بين الحضارة والفن والثقافة .

وأشار البيان أن النقابة وجميع أعضائها يشعرون بالفخر والاعتزاز بهذا الحدث العالمي، الذي من شأنه تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة والثقافة الدولية، متمنيًا أن يكون هذا الافتتاح العظيم بداية جديدة لمستقبل أكثر إشراقًا يليق باسم مصر ومكانتها بين الأمم.

واختتم البيان بالتأكيد على دعم نقابة المهن الموسيقية لكل ما يرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، فالفن والثقافة هما القوة الناعمة التي تعبر عن روح هذا الوطن العريق.