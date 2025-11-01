الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير صورة مجسمة تنم عن مسيرة شعب يصنع المجد

أ ش أ

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المتحف المصري الكبير صورة مجسمة تنم عن مسيرة شعب سكن أرض النيل منذ فجر التاريخ فكان ولا يزال الانسان المصري دؤوبا، صبورا، بناء للحضارات، صانعا للمجد، معتزا بوطنه، حاملا راية المعرفة وصولا دائما للسلام.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المتحف المصري الكبير.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، الاحتفالية الأسطورية لافتتاح المتحف المصري الكبير والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وقد حرص الرئيس والسيدة قرينته، على اصطحاب القادة والملوك والزعماء إلى مقر الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وكان الرئيس السيسي والسيدة وقرينته قد توسطا صورة تذكارية للقادة والملوك والزعماء المشاركين قبل البدء الرسمي لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ويُشارك في حفل الافتتاح 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.