زعيم المعارضة الإسرائيلية: هناك من يشوه اليهودية ويحولها إلى سياسة الكراهية والعنف

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، وزراء الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، متهمًا إياهم بتحريف قيم اليهودية وتحويلها إلى أداة للكراهية والعنف.

وجاءت تصريحات لابيد خلال التجمع المركزي لإحياء الذكرى الثلاثين لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، حيث قال: “هناك من يشوهون اليهودية ويحولونها إلى سياسة الكراهية والعنف، وهؤلاء موجودون أيضًا في الحكومة اليوم”.

وأضاف: "إيغال عامير الذي اغتال رابين ليس يهوديًا، وعنف إيتمار بن جفير العنصري ليس يهوديًا، وكل من يقترح استخدام القنابل الذرية على غزة لا يمثل اليهودية، وكذلك عنف المستوطنين ليس يهوديًا".