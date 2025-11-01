الإسماعيلي يفوز على كهرباء الإسماعيلية 2-1 بالدوري

حقق نادي الإسماعيلي الفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-1، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدفى الإسماعيلي كل من عبد الله محمد ومحمد سمير في الدقائق 42 و82 من عمر المباراة، بينما سجل هدف كهربا الإسماعيلية عمر السعيد في الدقيقة 69.

وبتلك النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 10 ليحتل المركز الـ 17 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد كهربا الإسماعيلية عند النقطة 8 ليبقى في المركز الأخير.

تشكيل الإسماعيلي جاء كالتالي:

أعلن ميلود حمدي ، المدير الفني لفريق الكرة الأول للإسماعيلي، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بعد قليل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

حارس مرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، عبد الله محمد

الوسط: محمد إيهاب، محمد سمير كونتا، محمد وجدي، محمد خطاري

الهجوم: أنور عبد السلام، خالد النبريصي

البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم، محمد حسن، نادر فرج، حسن صابر، على الملواني، محمد عبد السميع، عمر القط، عبد الرحمن الدح، وإريك تراوري