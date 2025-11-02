قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة

القسم الخارجي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع "بياتا ماينل رايزنجر" وزيرة خارجية النمسا، وذلك يوم الأول من نوفمبر. 

أكد الوزير عبد العاطي التطلع لمواصلة العمل المشترك لتعزيز كافة مسارات العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والنمسا تنفيذا لآلية التشاور السياسي التي تم توقيعها خلال زيارة وزيرة الخارجية الأخيرة إلى مصر في يونيو ٢٠٢٥، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون الثنائي فى المجالات المختلفة، خاصة فى المجال الاقتصادي والتجارى والاستثماري من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات النمساوية بمصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 كما اعرب عن التطلع لتكثيف التعاون المشترك في مجال تنظيم العمالة، والتبادل العلمي والثقافي والسياحي، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، وكذا مجال مكافحة الإرهاب.

وتطرق اللقاء لعدد من القضايا الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بكميات تتناسب مع احتياجات القطاع، مشيرا في هذا السياق إلى التطلع للمشاركة الفعالة للنمسا في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة الذي ستستضيفه القاهرة الشهر الجارى، بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بياتا ماينل رايزنجر وزيرة خارجية النمسا مصر والنمسا

