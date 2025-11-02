قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
صرح عالمي جديد| المدير السابق لمشروع المتحف المصري الكبير: المتحف يروي حكاية حضارة لا تنتهي|فيديو
سفيرة مصر في سلوفينيا: المتحف المصري الكبير يخلد تفاصيل الحضارة الإنسانية الأولى
سفارات مصر تنقل أجواء الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير إلى عواصم العالم
مستشار ملك البحرين: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز عظيم يعكس مجد الحضارة المصرية
أسوشيتد برس: مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على منطقة الكاريبي
نائبة وزيرة التضامن تلتقي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة
ملايين التغريدات.. المتحف المصري الكبير يتصدر ترند العالم..صور
أفضل 5 سيارات تحت 60 ألف ريال سعودي | صور
كيفية سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2025
وسيم السيسي: احتفالية المتحف الكبير تؤكد أن مصر مبدعة في كل الفنون
البحر الأحمر.. ملاذ الأوروبيين الدافئ: 35 ألف سائح يصلون في يوم واحد مع بدء الموسم الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 63، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة. 


حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 63، أكثر من 8 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت أكثر من 5300 طن سلال غذائية ودقيق، و نحو 2300 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، ونحو 700 طن مواد بترولية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.


يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.


ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود  35 ألف متطوع بالجمعية.

الهلال الاحمر غزة فلسطين دعم غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

منتخب مصر لليد

أول تعليق من وزير الرياضة بعد خسارة منتخب اليد نهائي كأس العالم

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

"الميول الأدبية لدى الأطفال" أحدث إصدارات دار الكتب

أشرف عبد الباقي

إيرادات الأفلام.. أشرف عبد الباقي يصدم الجميع وماجد الكدواني يعود للمركز الثاني

فاطمة سعيد

فاطمة سعيد: رزقت بتوأم قبل أسابيع من افتتاح المتحف الكبير

بالصور

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد