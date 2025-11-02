حملات بيطرية مكثفة بالبحر الأحمر.. 1977 رأس ماشية تحصل على اللقاحات الوقائية

في إطار حرص الدولة على دعم الأمن الغذائي والحفاظ على الثروة الحيوانية، تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ أعمال التحصين ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وجاءت هذه الأعمال تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإشراف الدكتورة رشا صلاح مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر.

وبتكليف من د. رشا صلاح، قامت كل من الدكتورة انتصار جعفر رئيس قسم الوقاية بالمديرية، والدكتورة نهال محمود طبيب الوقاية بالمديرية، بمتابعة أعمال التحصين بالعجول المستوردة بمنطقة وادي دارا بمدينة رأس غارب، حيث تم الإشراف على تحصين ١٩٧٧ رأسًا من العجول البقرية، وذلك يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025.

وأكدت مديرية الطب البيطري أن حملات التحصين تشهد متابعة مكثفة لضمان حماية الثروة الحيوانية بالمحافظة والحد من انتشار الأمراض الوبائية، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة على مدار الحملة للوصول إلى أعلى معدلات التحصين وتحقيق أقصى درجات الوقاية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة الدولة المتكاملة للحفاظ على الصحة ال