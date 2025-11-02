قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المايسترو إيمان جنيدي.. أول قائدة أوركسترا في صعيد مصر تبهر العالم من المتحف المصري الكبير
10 نجوم.. الغيابات تعصف بالزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش
أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
صرح عالمي جديد| المدير السابق لمشروع المتحف المصري الكبير: المتحف يروي حكاية حضارة لا تنتهي|فيديو
سفيرة مصر في سلوفينيا: المتحف المصري الكبير يخلد تفاصيل الحضارة الإنسانية الأولى
سفارات مصر تنقل أجواء الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير إلى عواصم العالم
مستشار ملك البحرين: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز عظيم يعكس مجد الحضارة المصرية
أسوشيتد برس: مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على منطقة الكاريبي
نائبة وزيرة التضامن تلتقي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة
ملايين التغريدات.. المتحف المصري الكبير يتصدر ترند العالم..صور
أفضل 5 سيارات تحت 60 ألف ريال سعودي | صور
كيفية سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملات بيطرية مكثفة بالبحر الأحمر.. 1977 رأس ماشية تحصل على اللقاحات الوقائية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

في إطار حرص الدولة على دعم الأمن الغذائي والحفاظ على الثروة الحيوانية، تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ أعمال التحصين ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وجاءت هذه الأعمال تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإشراف الدكتورة رشا صلاح مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر.

وبتكليف من د. رشا صلاح، قامت كل من الدكتورة انتصار جعفر رئيس قسم الوقاية بالمديرية، والدكتورة نهال محمود طبيب الوقاية بالمديرية، بمتابعة أعمال التحصين بالعجول المستوردة بمنطقة وادي دارا بمدينة رأس غارب، حيث تم الإشراف على تحصين ١٩٧٧ رأسًا من العجول البقرية، وذلك يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025.

وأكدت مديرية الطب البيطري أن حملات التحصين تشهد متابعة مكثفة لضمان حماية الثروة الحيوانية بالمحافظة والحد من انتشار الأمراض الوبائية، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة على مدار الحملة للوصول إلى أعلى معدلات التحصين وتحقيق أقصى درجات الوقاية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة الدولة المتكاملة للحفاظ على الصحة ال

البحر الاحمر اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

