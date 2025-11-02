المنظمة المصرية الألمانية: الجالية في فرانكفورت احتفلت بالمتحف الكبير وكأنها في القاهرة

أعرب رئيس المنظمة المصرية الألمانية في فرانكفورت ماجد سعد، عن فخره الكبير بالحدث العالمي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن الجالية المصرية في ألمانيا احتفلت بهذه المناسبة التاريخية بكل حماس وكأنها داخل أرض الوطن.

وأضاف سعد - في تصريحات خاصة لـ "راديو النيل"، اليوم /الأحد/ - أن مشاعر الفرح والفخر التي انتابت المصريين في الخارج انتقلت إلى المجتمع الألماني، حيث سادت أجواء من الإعجاب والانبهار بالحضارة المصرية العريقة. وأوضح أن جميع سفراء مصر وقناصلها في الخارج نظموا احتفالات داخلية بمشاركة الجاليات المصرية في مختلف الدول، احتفاءً بهذا الصرح العظيم.

وأشار إلى أن السفير والقنصل العام في فرانكفورت أمين حسان، أقام احتفالية كبيرة دعا إليها نخبة من الشخصيات الألمانية البارزة في مجالي السياسة والاقتصاد لمتابعة حفل الافتتاح، مشيدًا بجهود المستشار الثقافي سامح سرور في التنسيق مع المتاحف الألمانية لبث الحدث مباشرة للألمان، الذين أقبلوا على حجز المقاعد داخل المتاحف لمتابعته.

وأكد سعد، أن الشعب الألماني يُكنّ حباً وتقديراً كبيرين للحضارة المصرية القديمة، وأن افتتاح المتحف المصري الكبير أثار رغبة الكثير من الألمان في زيارة مصر، لافتة إلى أن الجاليات المصرية بالخارج استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصميم صور بالزي الفرعوني، في "ترِند" أبهر العالم وعكس روح الفخر بالهوية المصرية الأصيلة.

واختتم رئيس المنظمة المصرية الألمانية في فرانكفورت حديثه قائلاً: "كلنا نعيش اليوم حالة من الفخر بمصريتنا وهويتنا العظيمة التي تبهر العالم من جديد".

