أخبار البلد

الرئيس الصيني: المتحف المصري الكبير سيترك بصمة عميقة في التاريخ الثقافي

أ ش أ

بعث الرئيس الصيني شي جين بينج، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، معربا عن اعتقاده بأن المتحف الكبير سيترك بصمة عميقة في التاريخ الثقافي لمصر، ويلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الحضارة المصرية القديمة ونقلها.

وأكد الرئيس الصيني - في رسالة وزعتها سفارة الصين بالقاهرة اليوم /الأحد/ - أن بلاده ومصر تربطهما صداقة عريقة، وقد ازدهرت شراكتهما الاستراتيجية الشاملة في السنوات الأخيرة، موضحا أن كلا البلدين يتمتعان بتبادلات شعبية وثقافية نابضة بالحياة ومتنوعة، وأشار إلى أن معرضًا كبيرًا للآثار المصرية القديمة أقيم بنجاح في متحف شنغهاي وأن فريقًا أثريًا مشتركًا بين الصين ومصر يعمل الآن معًا تحت أهرامات سقارة لاستكشاف أسرار الحضارة المصرية القديمة.

وتابع قائلا "إنه لأمرٌ مُشجع أن نرى الحضارتين العريقتين تتواصلان، وأن شعبيهما يزدادان تقاربًا من خلال التفاهم والتقارب المتبادلين، في الوقت الذي يشهد فيه العالم اليوم تحولاتٍ متسارعة لم يشهدها منذ قرن، وينبغي على الصين ومصر، وهما حضارتان عريقتان، مواصلة تعميق التبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارتين، وضخ زخم جديد في تطوير شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، والمساهمة في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية".

الرئيس الصيني افتتاح المتحف المصري الكبير السيسي

