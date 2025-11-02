كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق قمرها التجسسي الخامس ضمن خطتها لتعزيز المراقبة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية نجاح إطلاق القمر الاصطناعي العسكري الخامس والأخير ضمن سلسلة أقمار التجسس المحلية، مؤكدة أنه أجرى اتصالاً ناجحاً بالمحطة الأرضية بعد دخوله مداره المحدد.

وذكرت الوزارة، أن القمر أُطلق على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية، في الساعة 1:09 من فجر الأحد بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا، وتم وضعه في مداره بعد نحو 14 دقيقة من الإطلاق.

وأضاف البيان أن القمر أرسل إشارة ناجحة إلى المحطة الأرضية في الساعة 2:09 صباحاً، أي بعد ساعة واحدة من انطلاقه، ما يشير إلى أنه يعمل بصورة طبيعية.

ويُعد هذا القمر الخامس والأخير في خطة كوريا الجنوبية لإطلاق خمسة أقمار تجسس عسكرية بحلول نهاية العام الجاري، بهدف تعزيز قدراتها على مراقبة كوريا الشمالية وتقليل اعتمادها على صور الأقمار الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع إن تشغيل مجموعة الأقمار الخمسة سيسمح بـ«رصد التحركات أو المؤشرات على أي استفزازات من كوريا الشمالية بسرعة ودقة أكبر»، مشيرة إلى أن هذه المنظومة ستُسهم في دعم هيكل الردع العسكري الثلاثي للبلاد.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية، فإن اكتمال منظومة الأقمار الخمسة سيمكن سيول من مراقبة الأراضي الكورية الشمالية على فترات لا تتجاوز ساعتين.

يُذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد أطلقت أول قمر تجسسي في ديسمبر 2023، مزوداً بمستشعرات كهروضوئية وأشعة تحت الحمراء لالتقاط صور عالية الدقة، تلاه إطلاق ثلاثة أقمار مزودة بتقنية الرادار ذي الفتحة التركيبية القادرة على جمع البيانات في مختلف الظروف الجوية.

وفي المقابل، كانت كوريا الشمالية قد نجحت في نوفمبر 2023 بإطلاق أول قمر تجسسي عسكري يحمل اسم "ماليكيونغ-1"، وأعلنت نيتها إطلاق ثلاثة أقمار إضافية في عام 2024، إلا أنها لم تنفذ أي عمليات إطلاق منذ فشلها في مايو الماضي حين انفجر صاروخها بعد وقت قصير من الإقلاع.