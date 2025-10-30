وفد روسي رفيع يشارك في اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية

تشارك روسيا بوفد رسمي رفيع في الاجتماعات الوزارية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، التي تستضيفها مدينة غيونغجو الكورية الجنوبية يومي 29 و30 أكتوبر 2025، تمهيدًا لقمة القادة المقررة مطلع نوفمبر المقبل.

ويضم الوفد الروسي نائب وزير الخارجية ألكسندر بانكين ونائب وزير التنمية الاقتصادية فلاديمير إيليتشيف، حيث يمثلان موسكو في جلسات وزراء الخارجية والتجارة التي تناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة، وتوسيع الشراكات بين الدول الأعضاء في ظل التحديات العالمية الراهنة.

ويُعقد الاجتماع تحت رئاسة مشتركة من وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، والممثل الخاص للمفاوضات التجارية في وزارة التجارة والصناعة والموارد يو هان غو، الذي يتولى مهمة تنسيق أعمال الجلسات الوزارية وإدارة الحوار حول الملفات الاقتصادية والاستراتيجية الكبرى.

وخلال افتتاح الجلسة، أكد يو هان غو أن منطقة آبيك تمثل اليوم أحد أهم محركات النمو في الاقتصاد العالمي، إذ تسهم بنحو 61% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتستحوذ على نحو نصف حجم التجارة الدولية، إضافة إلى كونها مركزًا رئيسيًا للتصنيع والابتكار وسلاسل التوريد العالمية.

كما عرض الجانب الكوري رؤيته لتعزيز التعاون الإقليمي، داعيًا إلى توسيع الشراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والاقتصاد المستدام، مشددًا على أهمية الحفاظ على انفتاح الأسواق ودعم التكامل الاقتصادي كوسيلة لضمان الازدهار المشترك والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، شدّد الوفد الروسي في مداخلاته على أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز الحوار البنّاء بين الاقتصادات الكبرى في آسيا والمحيط الهادئ، مؤكدًا دعم موسكو للجهود الرامية إلى تحقيق توازن في التجارة العالمية، وضمان عدالة الوصول إلى الموارد والتقنيات الحديثة.

ويُنتظر أن تشكّل هذه الاجتماعات مرحلة تمهيدية أساسية لقمة قادة المنتدى، المقررة في 31 أكتوبر و1 نوفمبر المقبل، والتي من المنتظر أن يترأس خلالها الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرشوك. ومن المتوقع أن تُختتم القمة باعتماد إعلان مشترك يعكس التوافق حول أولويات المرحلة المقبلة، لاسيما في مجالات الابتكار الرقمي، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، بما يسهم في صياغة رؤية اقتصادية أكثر توازناً وشمولاً لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.