قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطرق مفتوحة للجميع.. وزارة الداخلية تنفي غلق الطرق بسبب افتتاح المتحف
الجيش اللبناني يعزًز من وجوده الأمني في بليدا
إعلام فلسطيني: الاحتلال نفذ 10 غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس فجر اليوم
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر عدم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته في غزة
الحلقة الأخيرة من مسلسل ابن النادي.. الشعلة يفوز على بيراميدز ويحقق المستحيل
أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه
انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفد روسي رفيع يشارك في اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية

لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ
لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ
القسم الخارجي

تشارك روسيا بوفد رسمي رفيع في الاجتماعات الوزارية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، التي تستضيفها مدينة غيونغجو الكورية الجنوبية يومي 29 و30 أكتوبر 2025، تمهيدًا لقمة القادة المقررة مطلع نوفمبر المقبل.

ويضم الوفد الروسي نائب وزير الخارجية ألكسندر بانكين ونائب وزير التنمية الاقتصادية فلاديمير إيليتشيف، حيث يمثلان موسكو في جلسات وزراء الخارجية والتجارة التي تناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة، وتوسيع الشراكات بين الدول الأعضاء في ظل التحديات العالمية الراهنة.

ويُعقد الاجتماع تحت رئاسة مشتركة من وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، والممثل الخاص للمفاوضات التجارية في وزارة التجارة والصناعة والموارد يو هان غو، الذي يتولى مهمة تنسيق أعمال الجلسات الوزارية وإدارة الحوار حول الملفات الاقتصادية والاستراتيجية الكبرى.

وخلال افتتاح الجلسة، أكد يو هان غو أن منطقة آبيك تمثل اليوم أحد أهم محركات النمو في الاقتصاد العالمي، إذ تسهم بنحو 61% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتستحوذ على نحو نصف حجم التجارة الدولية، إضافة إلى كونها مركزًا رئيسيًا للتصنيع والابتكار وسلاسل التوريد العالمية.

كما عرض الجانب الكوري رؤيته لتعزيز التعاون الإقليمي، داعيًا إلى توسيع الشراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والاقتصاد المستدام، مشددًا على أهمية الحفاظ على انفتاح الأسواق ودعم التكامل الاقتصادي كوسيلة لضمان الازدهار المشترك والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، شدّد الوفد الروسي في مداخلاته على أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز الحوار البنّاء بين الاقتصادات الكبرى في آسيا والمحيط الهادئ، مؤكدًا دعم موسكو للجهود الرامية إلى تحقيق توازن في التجارة العالمية، وضمان عدالة الوصول إلى الموارد والتقنيات الحديثة.

ويُنتظر أن تشكّل هذه الاجتماعات مرحلة تمهيدية أساسية لقمة قادة المنتدى، المقررة في 31 أكتوبر و1 نوفمبر المقبل، والتي من المنتظر أن يترأس خلالها الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرشوك. ومن المتوقع أن تُختتم القمة باعتماد إعلان مشترك يعكس التوافق حول أولويات المرحلة المقبلة، لاسيما في مجالات الابتكار الرقمي، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، بما يسهم في صياغة رؤية اقتصادية أكثر توازناً وشمولاً لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

آسيا المحيط الهادئ منتدى التعاون الاقتصادي أليكسي أوفرشوك آسيا والمحيط الهادئ تشو هيون موسكو غيونغجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأسبق الدكتور نبيل فهمي

نبيل فهمي: وجهة النظر العربية باتت أكثر تكاملا وتنسيقا رغم الأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط

جانب من الفاعليات

جامعة القاهرة تضيء مبناها التاريخي تضامنًا مع شهر أكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل اليوم

بالصور

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد