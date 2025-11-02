أنوشكا لـ (أ ش أ): افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس قوة مصر وريادتها

عبرت الفنانة أنوشكا عن سعادتها وفخرها بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد الإنجازات الحضارية، وتأكيدا جديدا على قوة مصر الناعمة ومكانتها الخالدة بين الأمم، مشيرة إلى أن الاهتمام العالمي غير المسبوق يعكس ريادة ومكانة مصر وقدرتها على إبهار العالم .

وقالت أنوشكا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط -:"إن سعادتي لا توصف بافتتاح المتحف المصري الكبير،وأفتخر بقدرة مصر وشعبها العظيم على تحقيق الإنجازات وتجاوز التحديات، أشعر بالعزة والفخر وقوة مصر ومكانتها على الصعيدين السياسي والثقافي، فهذا الإنجاز أعاد روح الفخر وعزز الوعي بالانتماء لدى البسطاء، ومهم للغاية للأجيال القادمة".

وأضافت أنوشكا:"أفتخر بهذا الإنجاز العظيم الذي أسعد رجل الشارع البسيط، كما أفتخر بمنظومة الأمن والأمان في مصر، وبما تحقق من إنجازات على كافة المستويات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فبلادنا بدأت بعد 2011، ونحن نجني ثمار الإصلاحات التي قامت بها الدولة المصرية، ولا يزال الطريق صعبا لتحقيق المزيد من الإنجازات " .

واختتمت أنوشكا حديثها، قائلة:"الجميع ساهم في نجاح هذا الإنجاز الذي حظى باهتمام المصريين بفضل التخطيط والانضباط،ومصر بما حققته من إنجازات تستحق أن تكون في الصدارة، والاهتمام العالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير يعكس ريادة مصر عن حق".