سفير فلسطين لدى روسيا: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعمل على النحو المنشود
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أنوشكا لـ (أ ش أ): افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس قوة مصر وريادتها

الفنانة أنوشكا
أ ش أ

عبرت الفنانة أنوشكا عن سعادتها وفخرها بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد الإنجازات الحضارية، وتأكيدا جديدا على قوة مصر الناعمة ومكانتها الخالدة بين الأمم، مشيرة إلى أن الاهتمام العالمي غير المسبوق يعكس ريادة ومكانة مصر وقدرتها على إبهار العالم .
وقالت أنوشكا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط -:"إن سعادتي لا توصف بافتتاح المتحف المصري الكبير،وأفتخر بقدرة مصر وشعبها العظيم على تحقيق الإنجازات وتجاوز التحديات، أشعر بالعزة والفخر وقوة مصر ومكانتها على الصعيدين السياسي والثقافي، فهذا الإنجاز أعاد روح الفخر وعزز الوعي بالانتماء لدى البسطاء، ومهم للغاية للأجيال القادمة".
وأضافت أنوشكا:"أفتخر بهذا الإنجاز العظيم الذي أسعد رجل الشارع البسيط، كما أفتخر بمنظومة الأمن والأمان في مصر، وبما تحقق من إنجازات على كافة المستويات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فبلادنا بدأت بعد 2011، ونحن نجني ثمار الإصلاحات التي قامت بها الدولة المصرية، ولا يزال الطريق صعبا لتحقيق المزيد من الإنجازات " .
واختتمت أنوشكا حديثها، قائلة:"الجميع ساهم في نجاح هذا الإنجاز الذي حظى باهتمام المصريين بفضل التخطيط والانضباط،ومصر بما حققته من إنجازات تستحق أن تكون في الصدارة، والاهتمام العالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير يعكس ريادة مصر عن حق".

أنوشكا افتتاح المتحف المصري المتحف المصري الكبير

