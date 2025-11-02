قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
نادر الببلاوي: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسيرة مصر
إصابة صغيرين بلدغات العقارب في الوادي الجديد.. وإصدار حزمة من الإجراءات الوقائية
المتحف المصري الكبير.. أيقونة القرن تفتح أبواب الازدهار السياحي في مصر وتوقعات بزيادة 5 ملايين سائح
معلومات عن شيرين طارق التي خطفت قلوب المصريين في افتتاح المتحف المصري الكبير
اعمل فلوس من البيت.. شهادات بنكية من البنك الأهلي تحقق أعلى عوائد
المشاط: نحرص على الانتقال بالعلاقات المصرية السويسرية إلى آفاقٍ أرحب
إصابة صغيرين بلدغات العقارب في الوادي الجديد.. وإصدار حزمة من الإجراءات الوقائية

منصور ابوالعلمين

تعرض صغيرين للدغات عقارب، اليوم السبت، بمركزين في محافظة الوادي الجديد وتم نقلهما للمستشفيات لتلقي العلاج.

إصابة صغيرين بلدغات العقارب في الوادي الجديد

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول صغيرين مصابين بلدغات عقارب سامة لمستشفى الخارجة التخصصي والفرافرة المركزي. 

تبين تعرض زياد محمود أحمد، 14 عامًا ومقيم بحي السبط البحري بمدينة الخارجة للدغة عقرب، و
رحمة أحمد السيد، عام و3 أشهر، ومقيمة بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة. 

جرى نقل الصغيرين لمستشفى الخارجة التخصصي، والفرافرة المركزي، لتلقي العلاج وحقنهم بالمصل المضاد لسم العقارب ووضعهما تحت الملاحظة الطبية. 

يذكر أن العقارب السامه، تنشط في مناطق كثيرة في الوادي الجديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

صحة الوادى الجديد  


وقال مدير الصحة بالوادي الجديد إن الوزارة وفرت كميات كبيرة من الأمصال لمحافظة الوادي الجديد، بحيث أصبحت هناك وفرة كبيرة في عددها داخل الوحدات الصحية القروية وجميع المستشفيات بالمراكز والمدن، بحيث إن الأمصال تتوافر بشكل كبير جدًا نظرًا لطبيعة المحافظة الصحراوية، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، مما يعرّض المواطنين لهجمات الزواحف السامة مثل العقارب والثعابين أو ثعبان "الطريشة".

واتخذت وزارة الصحة حزمة إجراءات تزامنًا مع الموجة الحارة، خاصة في المحافظات النائية، تمثلت في تجهيز غرف للاحتباس الحراري، مع توفير الأمصال المضادة لسم العقارب والثعابين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية، ونشر فرق للتوعية بمخاطر التعرض للدغات العقارب والثعابين وطرق الوقاية منها.

محافظ الوادى الجديد

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد وجه بعدة تكليفات لقطاع الصحة والجهات المعنية، تمثلت في تكثيف عمليات رش المبيدات الحشرية في الأماكن التي تتواجد بها العقارب والثعابين بكثرة، وتنظيف البيوت والأماكن المحيطة بها للتخلص من الأماكن التي تُمكن من اختباء العقارب والثعابين، كما جرى البدء في تنظيم حملات توعية لتعليم السكان كيفية التعامل مع العقارب والثعابين، وأهمية الابتعاد عنها والإبلاغ الفوري عند رؤيتها.

فيما أصدرت الحماية المدنية بالوادي الجديد، بقيادة اللواء مصطفى عبد الحي، التعليمات والإرشادات للمواطنين بسبب موجة الحرارة المرتفعة التي تتعرض لها المحافظة منذ عدة أيام.

تضمنت الإرشادات ما يلي: يجب عدم ترك المواد الغازية والقداحات (الولاعات) والمشروبات الغازية والعطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام داخل السيارات، خاصة في الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة، وضرورة فتح نوافذ السيارات بشكل بسيط، وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية، وعدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية، وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصًا في السفر. كما حذرت من خروج العقارب والثعابين من جحورها بشكل ملحوظ، ودخولها إلى المزارع والبيوت للبحث عن البراد.

كما شددت الحماية المدنية بالوادي الجديد على الإكثار من شرب الماء والسوائل، وعدم تشغيل سخانات الماء، وعدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء، وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة، وخصوصًا في أوقات ذروة الحرارة، والبعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة، وخصوصًا خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 ظهرًا، ووضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات، وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.

