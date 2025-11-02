أحمد علي سليمان: الصحابة احترموا آثار مصر وأكرموا أهلها

قال الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه حينما أشرقت أنوارُ الإسلام على أرضِ الكنانة، مصر التي امتدحها الله -سبحانه وتعالى- صراحة وكناية، في كتابه العظيم -القرآن الكريم-، ودخلها الصحابةُ الفاتحون، لم يحملوا معهم معاولَ الهدمِ أو الكراهية؛ بل جاءوا برسالةِ التوحيدِ، والرحمةِ، والعلم،ِ والخير، والعمرانِ، والبناء، والتعايش، والسلام.



وأضاف «سليمان» في تصريح له: «قد تعلَّمنا في رحاب الأزهر الشريف قيم الإسلام السمحة، وتعلَّمنا فيه أن الصحابة الكرام -وهم أقرب الناس لسيدنا رسول الله (ﷺ)، وهم مَن عايشوا أنوار تنزل الوحي الشريف- هؤلاء الصحابة حينما دخلوا مصر رأوا الآثار المصرية القديمة والباهرة، ومن بينها: الأهرامات، وأبو الهول، والمعابد، والتماثيل، والمسلات، والبرديات الباهرة وغيرها، لم تمتد أيديهم إليها بالهدم أو التخريب أو الاستهانة؛ بل تعاملوا معها بوعي ورشد حضاري، باعتبارها تراثًا لحضارة نابغة في شتى المجالات... لم ينظروا إليها على أنها أصنام تُعبد من دون الله كلا... ولو كانت كذلك لمَا تركوها.



وتابع: وشتان بين الأصنام التي تُعبد من دون الله، وبين الآثار التي تتضمن في كثير منها النقوش والكتابات التي والمعلومات التي أفادت البشرية وما تزال تفيدها، كما حدث عندما تم فك رموز حجر رشيد؛ فهي إذنْ إرث حضاري ومعرفي يضيء الطريق أمام الفكر البشري، ويعرفنا بالتاريخ القديم وتطورات الحياة، ويثري الحضارة الإنسانية، وينقل الخبرات عبر العصور.



وأكمل: ومن هنا أؤكد للعالم كله أنّه لم يرد أي نصّ أو خبر يُفيد بأن أيّ أحد من الصحابة الكرام (رضي الله عنهم) تعدى على آثار مصر، كما فعلت بعض الأمم عند غزوها للبلاد، مثل: التتار والمغول الذين دمروا ما وصلوا إليه، بل وصل بهم الأمر إلى أن جعلوا المخطوطات جسورًا نعم جسورا وضعها في الأنهار ليعبروا عليها.

وواصل: أما الصحابة الكرام، فقد تركوا هذه الآثار شاهدة على حضارة عظيمة سبقَتهم، ولتكون للعظة والاعتبار والتعلم واستلهام القوة والمنعة والعلوم والاتقان، ولم يقتصر احترامهم على الآثار فحسب، بل شمل أيضًا دور العبادة الخاصة باليهود والمسيحيين، فأبقوها كما هي، وحموها، وحثوا المسلمين على احترامها، وحمايتها، ومراعاة مكانتها التاريخية والدينية.



واستطرد: لقد نظر الصحابة -الذين شرَّفوا مصر- إلى هذه الآثار كبقايا من التاريخ الإنساني، وحضارة سامقة تميزت في القيم والمُثل والطب والهندسة والصناعات اليدوية والأنشطة الزراعة والتحنيط والفلك والفنون والعمارة... وغيرها، وفهموا روح الإسلام التي تُقدّر العلم والعمران، وتحترم التراث الإنساني، وتُعلي من شأن "الخلافة في الأرض"، كما جاء في قول الله تعالى: (...هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا...) (هود: 61)، أي طلب منكم عمارتها وتنميتها وتحقيق رقيها وتنميتها.



وأردف: لقد أثبت الصحابة العالم -عمليًّا- أنّ الإسلام جاء ليُكمِل لا ليبيد، وليبني لا ليهدم، فتعاملوا مع أهل مصر معاملةً راقية، فاحترموا عقيدتهم، وصانوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ورمموا ما يحتاج من كنائسهم، وأعادوا بناء ما هدمه الرومان بمشورة كبار العلماء.



وتابع: وهكذا دخل المسلمون مصر فلم يظلموا أهلَها، ولم يهدموا بناءً، ولم يبدِّلوا معلمًا من معالمها، بل تركوا آثارها قائمةً تُذكّر بعظمة من مضى.. وهكذا ظلَّت الأهراماتُ والمعابدُ والمسلاتُ شاهدةً على تسامح الإسلام وعدلِ الفاتحين، وعلى أن الحضارةَ الإسلاميةَ لا تُبنى على أنقاضِ غيرها؛ بل تنهلُ من تجاربِ الأمم وبما يتوافق مع صحيح الدين والفطرة، وتُضيف إليها روحَ التوحيدِ والرحمةِ والعلم والسلام.



وأشار إلى أنّه منذ دخول مصر في الإسلام، لم يثبت أن أحدًا عَبَدَ أثرًا أو تمثالًا فرعونيًّا على أرض مصر، ولن يكون، ولن تسمح مصر أبدًا بذلك، فالعالم يأتي من كل صوب وحدب ليشهد شموخ الحضارة المصرية القديمة، ولم يأتِ أحد لعبادة الأصنام كما يدعي الجهلاء والسفهاء.



ونوه بأن مصر التي شيَّدت الأهرامات، هي نفسها مصر التي أنشأت الأزهر الشريف الذي نشر نور الإسلام في أرض الله.. مصر التي فتحت العالم بالإسلام، ومنها انطلقت دولة تلاوة القرآن إلى أنحاء العالم، حافظت على الدين الحنيف ونشرته في كل أصقاع الأرض. ولا تكاد توجد بقعة على وجه الأرض إلا وفيها خريج أزهري ينشر الإسلام الصحيح، وينشر السلام والوئام في كل مكان من أرض الله.



وأكد أن مصر لم ولن تفعل ما يخالف شرع الله، تحمي تراثها، وتكرم ضيوفها، وتطور مواردها؛ لتحسن حياة الناس وتقليل البطالة، مشيرًا إل أن مصر ترسل رسالة تاريخية وحضارية للعالم، مفادها: أنَّ حضارتها العظيمة قامت وترعرعت على ضفاف نهر النيل، وتشهد لها بها الأمم جميعُها، وأنَّها لن تفرط في قطرة من حقوقها، وستظل منارةً لنشر السلام من أرضها، أرض السلام، وستواصل حفظ تراثها، ونشر قيم المحبة في كل مكان.



مصر بلد التسامح والتعايش



وذكر أن في مصر، أرض الحضارات والتسامح والسلام، كان التعايش بين مكونات الوطن نبراسًا للناس. ولذلك، حين قام أحد الولاة بهدم كنائس، رأى الإمام الليث بن سعد –شيخ مصر وإمامها وفقيهها ومحدِّثها– أنَّ ذلك بدعة تخالف تعاليم الإسلام، فكتب للخليفة فاستجاب الخليفة لطلبه بإعادة بناء الكنائس، وإضافة كنائس جديدة، تأكيدًا على روح العدل والعمران وحفظ التراث.



وألمح إلى أن أمير الشعراء أحمد شوقي (رحمه الله) يصوّر في قصيدته "قبر الوزير" حالة عظيمة من التسامح والتعايش، مستلهمًا التعددية والتنوع والقواسم المشتركة بين الناس في مصر. فالشاعر، بفصاحته وعمق رؤيته، وحكمته يذكّرنا بأن الرسالات السماوية لا تدعوان إلى الفرقة، بل إلى الاعتراف بحرية المعتقد، واحترام حقوق الجوار، ومواجهة الشدائد بروح من التعاون والتعاضد والمحبة والسلام. بقوله:

إنّ الذي خلقَ الحياة وضدَّها * جعلَ البقاءَ لوجههِ إكراما

قد عِشْت تُحدِثُ للنصارى أُلْفة ً * وتُجِدُّ بين المسلمين وئاما

الحقُّ أبلجُ كالصَّباح لناظرٍ * لو أَنّ قومًا حَكَّموا الأَحلاما

أَعَهِدْتَنَا والقِبْطَ إلاَّ أُمّة ً * للأَرض واحدة تَروم مَراما؟

نعلي تعاليمَ المسيحِ لأجلهم * ويوقِّرون لأجلنا الإسلاما

الدِّينُ للدَّيّانِ جلَّ جلالُه * لو شاءَ ربُّكَ وَحَّدَ الأَقواما

يا قومُ، بانَ الرُّشدُ فاقْصُوا ما جرى * وخُذوا الحقيقة، وانبذوا الأَوهاما

هذي ربوعكمُ، وتلك ربوعنا * مُتقابلين نعالج الأَياما

هذي قبوركمُ، وتلك قبورنا * مُتجاورينَ جَماجمًا وعِظاما

فبحُرمة المَوْتَى، وواجبِ حقِّهم * عيشوا كما يقضي الجوارُ كراما.



ولفت إلى أنه أمس السبت 1 نوفمبر 2025م –وفي عصر سطوة الذكاء الاصطناعي– شاهدنا حدثًا تاريخيًّا استثنائيًّا في القرن الحادي والعشرين، حيث أبهرتها مصر، أم الدنيا -التي جاءت ثم جاء بعدها التاريخ- بجمعها بين الماضي والحاضر والمستقبل، باحتفال مهيب لافتتاح المتحف المصري الكبير (لحضارة واحدة هي حضارة مصر القديمة)، بحضور عالمي من قادة وملوك وحكام معظم دول العالم.



ونبه على أن هذا المتحف هو رمز حضارة مصر العريقة، التي شيدت الأهرامات، وصانت التعددية والمكونات الاجتماعية، ونشرت الإسلام الحنيف في كل مكان؛ لتؤكد أن الحضارات تكمل بعضُها بعضًا، وأنَّ مصر ستظل منارة للعلوم والثقافة والآداب والتسامح عبر العصور.



وختم برسالة قائلاً: «تحية لكل من فكَّر وخطَّط ونفَّذ وجهَّز لهذا الحدث العالمي الكبير، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال مصر المخلصين... تحيا مصر وتحيا الإنسانية».