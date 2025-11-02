قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بعد الافتتاح الرسمي..موعد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

بعد الافتتاح الرسمي، من المقرر أن يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه للجمهور من المصريين والسائحين يوم 4 نوفمبر 2025، ليشهد الزوار تجربة فريدة تجمع بين التاريخ العريق والتصميم المعاصر.

تفاصيل الزيارة ومواعيد العمل

ابتداءًا من 4 نوفمبر (أيام الأحد إلى الجمعة):

مجمع المتحف: من 8:30 صباحًا إلى 7 مساءً

قاعات العرض: من 9 صباحًا إلى 6 مساءً

آخر موعد لشراء التذاكر: 5 مساءً

أيام السبت والأربعاء:

مجمع المتحف: من 8:30 صباحًا إلى 10 مساءً

قاعات العرض: من 9 صباحًا إلى 9 مساءً

آخر موعد لشراء التذاكر: 8 مساءً

ويشمل مسار الزيارة قاعات الملك توت عنخ آمون، قاعات العرض الرئيسية، البهو العظيم، الدرج العظيم، متحف مراكب خوفو، المنطقة التجارية، والحدائق الخارجية.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

للمصريين:

البالغين: 200 جنيه

الأطفال: 100 جنيه

الطلاب: 100 جنيه

كبار السن: 100 جنيه

للأجانب:

البالغين: 1450 جنيه

الأطفال: 730 جنيه

الطلاب: 730 جنيه

يذكر أن 4 نوفمبر يتزامن مع الذكرى 103 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، ما يضيف بعدًا تاريخيًا وأثريًا للزيارة.

احتفال عالمي وعين على الحضارة المصرية

قال الدكتور فرانسيس أمين، المتخصص في الآثار، إن ليلة افتتاح المتحف كانت بمثابة عيد لمصر وللعالم بأسره، معتبرًا أن الحدث جذب أنظار الملايين من عشاق الحضارة المصرية القديمة حول العالم.

وأضاف أن المتحف يمثل نقلة نوعية لمصر على خريطة السياحة العالمية، خصوصًا في مجال السياحة الثقافية، متوقعًا أن يسهم في تنشيط قطاعات اقتصادية مرتبطة بالسياحة مثل النقل والفنادق والخدمات الثقافية.

صورة حضارية ورسالة للعالم

وأشار أمين إلى أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجنحة المتحف برفقة الملوك والأمراء أمام قناع الملك توت عنخ آمون الذهبي كان ذا دلالة رمزية عميقة، مؤكدًا أن المتحف بحد ذاته «يتحدث عن مصر»، ويعكس تاريخها وهويتها، ويعد مصدر فخر لكل من يعرف قيمة الحضارة الإنسانية.

المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير مراكب خوفو

