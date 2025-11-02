فصل جديد في تاريخ الأمة.. الصحف العالمية تحتفي بالمتحف المصري الكبير

شهد افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة احتفاءً عالميا واسعا من الصحف والمواقع الإخبارية الكبرى مثل الجارديان، يورونيوز، والصحيفة الإماراتية "ذا ناشيونال". يمثل المتحف إنجازا حضاريا هائلًا ومزارا ثقافيًا عالميا، يجمع بين الإرث الفرعوني العريق والتكنولوجيا الحديثة لتقديم تجربة متكاملة للزوار من مختلف أنحاء العالم.



نشرت صحيفة الجارديان تقريرها تحت عنوان:"متحف مصري ضخم بتكلفة مليار دولار تم افتتحاه في الجيزة بعد بناء دام عقدين من الزمن"، وقالت الصحيفة إن المتحف المصري الكبير، الواقع على بعد ميل واحد من أهرامات الجيزة، يعد أكبر منشأة أثرية في العالم مخصصة لحضارة واحدة.

يغطي المتحف مساحة 470,000 متر مربع ويضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، من بينها تمثال ضخم لرمسيس الثاني يبلغ وزنه 83 طناً وقارب يعود لعهد الفرعون خوفو عمره 4500 عام.



وأشار التقرير إلى أن المتحف يحتوي على 24,000 متر مربع من مساحات العرض الدائمة، ومتحف للأطفال، ومرافق للمؤتمرات والتعليم، ومنطقة تجارية، ومركزًا كبيرًا للحفظ. وقد نقلت الجارديان عن الرئيس التنفيذي للمتحف أحمد غنيم قوله إن القاعات مجهزة بتكنولوجيا متطورة تشمل عروض الواقع المختلط، ما يمكّن الزوار من دمج تراث مصر الخالد مع إبداع القرن الحادي والعشرين للأجيال الجديدة.



وأكدت الصحيفة أن الافتتاح تأجل عدة مرات بسبب النزاعات في الشرق الأوسط، وحضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة العالم، كما تم إطلاق عروض الألعاب النارية التي تربط المتحف بالأهرامات.كما أكدت يورونيوز في تقريرها أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل "صفحة جديدة في تاريخ مصر الحضاري"، مشيرة إلى أنه سيعرض أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، نصفها معروض أمام الجمهور للمرة الأولى.



وقالت يورونيوز إن المتحف يمتد على مساحة 500,000 متر مربع في الجيزة ويطل على أهرامات الجيزة، ويضم 12 قاعة عرض رئيسية تحيط بها حدائق منسقة بمساحة 120,000 متر مربع. ويغطي المتحف تاريخ مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني الروماني، بما في ذلك الكنوز الكاملة للملك توت عنخ آمون.



كما أشار التقرير إلى أن افتتاح المتحف حضره ملوك وشخصيات مرموقة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الملكة رانيا ملكة الأردن وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد، مؤكدًا أن الحدث شكل منصة عالمية للاحتفاء بالإرث الحضاري المصري.



في تقرير لصحيفة الإماراتية "ذا ناشيونال" بعنوان "ملوك ومشاهير عالميون يحضرون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير"، قالت الصحيفة إن حفل الافتتاح حضره عدد من الشخصيات الملكية والدولية مثل الملكة رانيا ملكة الأردن، وولي عهد عُمان الأمير ذياب بن هيثم، وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، إضافة إلى وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله.



وأشارت "ذا ناشيونال" إلى مشاركة الفنانين والممثلين المصريين على رأسهم شريهان، وأحمد مالك، وهدى المفتي، الذين ارتدوا أزياء فرعونية قديمة، كما أُقيمت عروض موسيقية ومرئية أظهرت التناغم بين تصميم المتحف وأهرامات الجيزة.



ونقلت الصحيفة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله إن المتحف يمثل "فصلاً جديداً في تاريخ الأمة"، مؤكداً أن مصر تقدم للعالم "أكبر مجموعة في العالم مخصصة لحضارة واحدة" تشمل أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، نصفها معروض.



يشكل افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة حدثًا حضاريًا عالميًا، يجمع بين الإرث التاريخي المصري والتقنيات الحديثة، ويعكس حرص مصر على استعادة مكانتها الثقافية والسياحية على الخريطة العالمية. وباحتفال الصحف العالمية بهذا الإنجاز، يُبرز المتحف نفسه كوجهة تعليمية وسياحية فريدة من نوعها، تتيح للزوار من جميع أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بعظمة حضارة مصر الخالدة.