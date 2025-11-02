قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريم محسن: المتحف الكبير فرصة ذهبية للقطاع السياحي

كريم محسن
كريم محسن
محمد الاسكندرانى

أشاد كريم محسن، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الصرح العملاق أصبح أيقونة جديدة للسياحة العالمية، ووجهًا حضاريًا يعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من تطور في إدارة واستثمار تراثها الإنساني العريق.

المتحف المصري الكبير

 

وقال نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن الحفل الأسطوري الذي شهده العالم أمس لم يكن مجرد مناسبة ثقافية، بل كان حدثًا وطنيًا ورسالة قوية تعكس قدرة مصر على تنظيم فعاليات عالمية بمعايير احترافية عالية، تجمع بين الدقة والإبداع، وتبرز للعالم الوجه الحقيقي لمصر الحديثة التي تمزج بين عبق التاريخ وروح المستقبل.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير يمثل أحد أهم أدوات دعم السياحة الثقافية في مصر، حيث يعيد رسم خريطة المقاصد السياحية ويمنح الزائر تجربة غير مسبوقة تجمع بين الفرجة والمعرفة والإبهار البصري. مشيرًا إلى أن افتتاحه سيسهم في مضاعفة أعداد السياح المهتمين بالحضارة والتراث المصري القديم، ويفتح آفاقًا جديدة أمام منظمي الرحلات وشركات السياحة لتصميم برامج متكاملة تستند إلى هذا الكنز الحضاري الفريد.


وأوضح محسن أن القطاع السياحي أمامه فرصة ذهبية للبناء على هذا الحدث التاريخي، من خلال تطوير الخدمات المحيطة بالمتحف ودمجه ضمن مسارات متنوعة تشمل الأهرامات وسقارة والمتحف القومي للحضارة المصرية، بما يضمن تجربة متكاملة تعكس ثراء المقصد المصري وتنوع منتجاته.

واختتم قائلاً: "افتتاح المتحف المصري الكبير هو بداية مرحلة جديدة من استعادة بريق السياحة الثقافية المصرية، ورسالة فخر للعالم بأن مصر لا تزال مهد الحضارة وقلب الإنسانية النابض بالإبداع والخلود".

